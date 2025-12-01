Наредних дана прољећне температуре, а онда стиже права зима

Од данас улазимо у период стабилног и монотоног времена, а права зима могла би да стигне средином децембра.

Око 7. децембра у нашем региону мало хладније, али за сада би се до око 15. децембра требало задржати релативно топло.

Од данас слиједи стабилизација времена уз доста сунчаних интервала и мало више максимуме, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

„Али, како је то најчешће зими, дуготрајно антициклонално стање доноси температурну инверзију и појаву магле и ниских облака, посебно у низијама. До четвртка суво, у низијама све чешће појава дуготрајне магле или ниских облака, а на планинама сунчаније и топлије. Јутра хладна, али слаб мраз само понегд‌је, у току дана максимуми од 5 до 10 степени Целзијуса, а у мјестима са дуготрајном маглом око 3 степена Целзијуса“, наводи се у објави.

Други дио седмице доноси јачање циклонске активности над Јонским морем, јачање вјетра и разбијање ниских облака. Око четвртка би на истоку региона било мање магле уз појачан југоисточни вјетар, док би више тмурног времена било на западу региона. Југоисточни вјетар би над Србијом, сјевером Црне Горе и истоком Хрватске повремено могао бити јак. Дневни максимуми од 5 до 14 степена Целзијуса. На истоку региона ће од четвртка бити могућа слаба киша.

За наредни викенд окретање вјетра на сјевероисточни смјер уз мање захлађење и кишу повремено, највише на југу и истоку региона. Максимуми у мањем паду и кретаће се од 2 до 8 степени Целзијуса.

Битна промена времена се не очекује све до средине мјесеца, биће облачно, често и тмурно, али не и хладно вријеме, уз максимуме од 3 до 10 степени Целзијуса.

„Средином мјесеца, прорачуни ГФС-а и ECMWF модела сугеришу могућност промјене синоптике, која би нас у другој половини децембра могла увести у праву зиму“, стоји у објави.