Ево када ће бити исплата новембарских пензија

Исплата новембарских пензија у ФБиХ почиње у петак, 5. децембра, најављено је из федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Пензије за новембар примиће укупно 464.203 корисника, а за исплату је потребно око 315 милиона КМ.
Најнижа пензија за октобар износи 599 КМ, загарантована је 715 КМ, док је највиша 2.996 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 761 КМ.
