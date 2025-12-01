Logo

Ево када ће бити исплата новембарских пензија

Извор:

СРНА

01.12.2025

13:07

Коментари:

0
Ево када ће бити исплата новембарских пензија
Фото: АТВ

Исплата новембарских пензија у ФБиХ почиње у петак, 5. децембра, најављено је из федералног Завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Пензије за новембар примиће укупно 464.203 корисника, а за исплату је потребно око 315 милиона КМ.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Свијет

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Најнижа пензија за октобар износи 599 КМ, загарантована је 715 КМ, док је највиша 2.996 КМ.

Просјечна пензија корисника самосталне пензије износи 761 КМ.

Подијели:

Тагови:

пензије

Исплата пензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Србија

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

3 д

0
паре, новац, марке

Друштво

Уз новембарску пензију стиже 100 КМ помоћи

5 д

0
Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

Друштво

Стигли милиони: Почела исплата помоћи пензионерима

1 седм

0
Веће пензије од јануара

Друштво

Веће пензије од јануара

1 седм

0

Више из рубрике

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

Друштво

Утврђене преваре током ''Црног петка'': Инспекција казнила малопродајне објекте са 67.900 КМ

2 ч

0
У Српској осам особа позитивно на ХИВ

Друштво

У Српској осам особа позитивно на ХИВ

2 ч

0
Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

Друштво

Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

3 ч

0
"Назад у Српску": Почела конференција о дијаспори

Друштво

"Назад у Српску": Почела конференција о дијаспори

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner