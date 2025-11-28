Logo
У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Извор:

Б92

28.11.2025

18:50

У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије
Фото: Pexels

Многи у Њемачкој настављају да раде и по одласку у пензију. Конкретно, "једна у 15 особа старијих од 66 још је у радном односу", навео је Њемачки институт за економска истраживања (DIW) у студији објављеној у сриједу.

Међу мушкарцима тај удео је већи, са скоро 10 одсто, док је међу женама пет одсто.

Истраживање је указало да су кључни фактори рада са оне стране границе за пензионисање добро здравље и образовање, преноси њемачка агенција ДПА.

Наиме, у старосној групи између 66 и 69 година још ради петина оних који своје здравствено стање описују као добро или веома добро.

Фактор је и професија. Времешних радника посебно много, 37,4 одсто, има међу самозапосленима.

"Старији већ дјелимично ублажавају проблем мањка стручне радне снаге", рекао је Петер Хан из DIW. "Треба интензивније да се ради на томе да више људи остане на тржишту рада послије старосне границе."

DIW за подршку томе сугерише мјере за очување здравља, могућност додатне обуке и усавршавања у старијем добу, као и реформе пореског и социјалног система.

За потребе истраживања, аутори студије су анализирали податке микропописа из 2022.

