У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије

Извор:
Б92
28.11.2025
18:50
Коментари:0
Многи у Њемачкој настављају да раде и по одласку у пензију. Конкретно, "једна у 15 особа старијих од 66 још је у радном односу", навео је Њемачки институт за економска истраживања (DIW) у студији објављеној у сриједу.
Међу мушкарцима тај удео је већи, са скоро 10 одсто, док је међу женама пет одсто.
Истраживање је указало да су кључни фактори рада са оне стране границе за пензионисање добро здравље и образовање, преноси њемачка агенција ДПА.
Друштво
Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат
Наиме, у старосној групи између 66 и 69 година још ради петина оних који своје здравствено стање описују као добро или веома добро.
Фактор је и професија. Времешних радника посебно много, 37,4 одсто, има међу самозапосленима.
"Старији већ дјелимично ублажавају проблем мањка стручне радне снаге", рекао је Петер Хан из DIW. "Треба интензивније да се ради на томе да више људи остане на тржишту рада послије старосне границе."
Хроника
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница
DIW за подршку томе сугерише мјере за очување здравља, могућност додатне обуке и усавршавања у старијем добу, као и реформе пореског и социјалног система.
За потребе истраживања, аутори студије су анализирали податке микропописа из 2022.
Најновије
Најчитаније
12
19
12
14
12
12
12
09
12
09
Тренутно на програму