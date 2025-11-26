Logo
Трансфермаркт пензионисао Миралема Пјанића

26.11.2025

21:26

Коментари:

0
Миралем Пјанић окончао је богату фудбалску каријеру у 35. години. Тврди то Трансфермаркт. Пјанић је без клуба од јануара ове године када се растао с московским ЦСКА.

Бивши бх. репрезентативац каријеру је почео у Мецу, потом је играо у Лиону, Роми, Јувентусу, Барселони, Бешикташу, Схарјаху и ЦСКА.

Највећи траг оставио је у Серие А гд‌је је у 281 одиграној утакмици постигао 42 гола уз 74 асистенције.

У француској Лигуе 1 уписао је 122 наступа уз 13 голова и 12 асистенција, а за Барцу је у Ла Лиги одиграо 19 мечева.

Вриједи истакнути и да је најскупљи фудбалер у историји БиХ (прешао из Јувентуса у Барселону за 60 милиона евра) одиграо и 83 сусрета у Лиги првака, с учинком од 11 голова и 12 асистенција.

Пјанић је с Јувентусом четири пута био првак Италије, још два пута је освојио италијански Куп и једном Суперкуп Италије. Са Барсом је освојио Куп Шпаније, а с ЦСКА руски Куп. Такође, с Бешикташом се окитио насловом турског Суперкупа, а са Схарјахом је стигао до трофеја Купа и Лига купа Уједињених Арапских Емирата.

Са Јувентусом је у сезони 2016/17 играо и финале Лиге шампиона.

Таг:

Miralem Pjanić

