Милојевић открио: Радоњић је суспендован

Извор:

Б92

26.11.2025

15:21

Фото: ФК Црвена Звезда

Владан Милојевић обратио се на конференцији за медије пред дуел са ФЦСБ-ом, а коментарисао је и ситуацију око Немање Радоњића.

- Радоњић је био повријеђен, такође и Арнаутовић и Крунић. Имали смо озбиљних кадровских проблема, па смо морали да користимо и доста играча из омладинске школе. Колико ћемо успјети њих да вратимо, видјећемо.

-Радоњић је суспендован до даљњег од стране клуба, све остало ћете добити у саопштењу званично од клуба - рекао је Милојевић.

Још није познат тачан разлог суспензије Немање Радоњића, али је очигледно у питању нови проблем са дисциплином.

Тагови:

Nemanja Radonjić

Vladan Milojević

