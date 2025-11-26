Милојевић открио: Радоњић је суспендован

Извор:
Б92
26.11.2025
15:21
Коментари:0
Владан Милојевић обратио се на конференцији за медије пред дуел са ФЦСБ-ом, а коментарисао је и ситуацију око Немање Радоњића.
- Радоњић је био повријеђен, такође и Арнаутовић и Крунић. Имали смо озбиљних кадровских проблема, па смо морали да користимо и доста играча из омладинске школе. Колико ћемо успјети њих да вратимо, видјећемо.
-Радоњић је суспендован до даљњег од стране клуба, све остало ћете добити у саопштењу званично од клуба - рекао је Милојевић.
Још није познат тачан разлог суспензије Немање Радоњића, али је очигледно у питању нови проблем са дисциплином.
