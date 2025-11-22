Logo

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Преминула још једна жртва пожара у Тузли
Фото: Screenshot / Avaz

Градска одборница Драгана Берберовић-Гагро објавила је на свом Facebook профилу да је преминула још једна особа страдала у недавном пожару у Дому пензионера у Тузли, чиме је број жртава порастао на осамнаест.

„Нажалост, како сам управо чула, још једна – осамнаеста жртва пожара – данас је преминула“, написала је Берберовић-Гагро, изражавајући дубоку тугу и забринутост због изостајања било каквих институционалних реакција.

У објави је нагласила да, упркос размјерама трагедије, још увијек нема смјена одговорних лица, нити хапшења, осим једне оставке.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града

„Медији све мање пишу. Ово је пораз људскости и одговорности. Куда ово води?“, поручила је одборница.

Додала је и да се ни у другим случајевима, попут навода о подвођењу малољетница од стране полицијских службеника, не предузимају даље радње, што по њеном мишљењу указује на општи недостатак одговорности, пише Глас Српске.

