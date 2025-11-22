Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Извор:
Глас Српске
22.11.2025
11:49
Коментари:0
Градска одборница Драгана Берберовић-Гагро објавила је на свом Facebook профилу да је преминула још једна особа страдала у недавном пожару у Дому пензионера у Тузли, чиме је број жртава порастао на осамнаест.
„Нажалост, како сам управо чула, још једна – осамнаеста жртва пожара – данас је преминула“, написала је Берберовић-Гагро, изражавајући дубоку тугу и забринутост због изостајања било каквих институционалних реакција.
У објави је нагласила да, упркос размјерама трагедије, још увијек нема смјена одговорних лица, нити хапшења, осим једне оставке.
Хроника
Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града
„Медији све мање пишу. Ово је пораз људскости и одговорности. Куда ово води?“, поручила је одборница.
Додала је и да се ни у другим случајевима, попут навода о подвођењу малољетница од стране полицијских службеника, не предузимају даље радње, што по њеном мишљењу указује на општи недостатак одговорности, пише Глас Српске.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму