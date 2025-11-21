Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

21.11.2025
21:04
Коментари:0
Због сњежних падавина дошло је до саобраћајне незгоде код тунела Драгорај близу Рибника.
Како преноси БЛ портал камион је прешао у супротну траку, због чега је аутомобил завршио у каналу поред пута.
Због саобраћајне незгоде дошло је до гужве и застоја у саобраћају.
Возачима се савјетује опрез, а из предузећа "Путеви Републике Српске" упутили су апел свим учесницима у саобраћају да на пут не крећу без зимске опреме због најављених обилних сњежних падавина.
