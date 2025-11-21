Logo
Large banner

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

21.11.2025

21:04

Коментари:

0
Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу
Фото: РТРС

Због сњежних падавина дошло је до саобраћајне незгоде код тунела Драгорај близу Рибника.

Како преноси БЛ портал камион је прешао у супротну траку, због чега је аутомобил завршио у каналу поред пута.

Због саобраћајне незгоде дошло је до гужве и застоја у саобраћају.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Нови вирус краде поруке са Сигнала и WhatsAppa чим их отворите

Возачима се савјетује опрез, а из предузећа "Путеви Републике Српске" упутили су апел свим учесницима у саобраћају да на пут не крећу без зимске опреме због најављених обилних сњежних падавина.

Подијели:

Таг:

Saobraćajna nezgoda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови вирус краде поруке са Сигнала и WhatsAppa чим их отворите

Наука и технологија

Нови вирус краде поруке са Сигнала и WhatsAppa чим их отворите

39 мин

0
Стијена на Марсу

Наука и технологија

У дијелу Марса названог по општини из Српске снимљен објекат који не би требало да буде ту

44 мин

0
Цвијановић Хелезу: Чему нервоза?

Република Српска

Цвијановић Хелезу: Чему нервоза?

46 мин

0
Плави стуб на путу у Њемачкој

Ауто-мото

Нису радари: Чему служе ови стубови поред пута

1 ч

0

Више из рубрике

Жена без свијести пронађена насред пута - сва је у модрицама

Хроника

Жена без свијести пронађена насред пута - сва је у модрицама

1 ч

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

2 ч

0
Удес код Приједора

Хроника

Тежак удес код Приједора - два возила у каналу

4 ч

0
Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

Хроника

Укинута пресуда родитељима дјечака убице из Рибникара

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner