У дијелу Марса названог по општини из Српске снимљен објекат који не би требало да буде ту

Извор:
Нова.рс
21.11.2025
20:41
Коментари:0
НАСА-ин ровер Персеверанс направио је још једно необично откриће на Марсу.
Док је истраживао област Верноден у кратеру Језеро, кратеру у који је ровер слетио у фебруару 2021. године, уочио је необично обликовану стену за коју се чини да не припада површини Црвене планете.
Република Српска
Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској
Одакле је стигла, тренутно је само тема нагађања, али "необично обликована стијена“, највјероватније метеорит.
Садржи елементе типичне за гвоздено-никалне метеорите настале у језгру великих астероида, саопштио је НАСА-ин Џет Пропалшн Лаборатори у свом блогу.
Никл-гвоздена легура је, иначе, и главни састојак Земљиног језгра.
Стијена пречника око 80 центиметара добила је име "Фипсаксла“, а издвојена је као занимљива зато што се јасно уздизала изнад околног, нижег и уситњеног камења.
Ровер је успио да анализира њен састав помоћу инструмента СуперКам, који испитује стијене и тло уз помоћ камере, ласера и спектрометара који мјере својства свјетлости. СуперКам и "Перси“, како називају од милоште овај ровер, такође трагају за хемијским траговима који би могли бити повезани са некадашњим животом на Марсу.
Република Српска
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију
Раније ове године, вршилац дужности администратора НАСА Шон Дафи и научници објавили су да су пронашли најјасније трагове могућег живота на Марсу до сада, управо у кратеру Језеро. У једном узорку који је Персеверанс сакупио у исушеном кориту древне ријеке пронађене су потенцијалне биосигнатуре.
"Према нашем тренутном знању, хемијски процеси који су обликовали те стијене захтијевају или високе температуре или живот, а овдје не видимо доказе о високим температурама“, рекао је у септембру геолог Др Мајкл Тајс са Универзитета Тексас А&М.
Током својих мисија, и ранији марсовски ровери, Кјуриозити, Опортунити и Спирит, наилазили су на гвоздено-никалне метеорите, попут метеорита "Лебанон“ откривеног 2014. и "Какао" метеорита уоченог 2023.
Ти метеорити пронађени су у кратеру Гејл, који се налази око 3.700 километара даље, близу марсовског екватора.
"Због тога је било помало неочекивано што Персеверанс до сада није открио ниједан гвоздено-никални метеорит у кратеру Језеро, посебно с обзиром на то да је његову старост упоредива са старошћу кратера Гејл и да велики број мањих ударних кратера указује на то да су метеорити кроз вријеме падали на дно кратера, делту и обод“, саопштила је НАСА.
БиХ
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''
Потребно је још тестирања да би се потврдило да је Персеверанс заиста наишао на метеорит.
"Али ако се потврди да је ова стијена метеорит, Персеверанс ће коначно моћи да се придружи листи марсовских ровера који су проучавали фрагменте стјеновитих посјетилаца са свемира“, наводи НАСА.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
11 ч0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму