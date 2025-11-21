Шта је ВПН, чему служи и како ради?

Извор:
Б92
21.11.2025
11:59
ВПН, или виртуелна приватна мрежа, алат је који штити ваш идентитет на интернету, мијења вашу виртуелну локацију и ради још много тога.
Углавном долази као претплатничка апликација коју је врло лако користити - обично је довољан један клик. Иако је употреба једноставна, у позадини се одвија сложен процес, а разумијевање како ВПН функционише може вам помоћи да изаберете прави сервис и паметније га користите.
Назив "виртуелна приватна мрежа" настао је из првобитне намјене - приступа корпоративним мрежама са удаљених локација. То су тзв. пословни ВПН-ови, а овдје говоримо о комерцијалним ВПН сервисима за индивидуалне кориснике.
Идеја је једноставна: када се повежете на интернет кроз ВПН, сајтови не виде вас већ ВПН сервер. Он постаје маска преко које саобраћате са остатком мреже, пише сајт Енгадгет.
Данашњи ВПН сервиси као што су Протон или Еxпресс имају мреже сервера широм свијета, а комуникација између вашег уређаја и изабраног сервера је шифрована. Тај процес назива се "тунеловање" и представља кључну разлику у односу на обичне "проxy" сервере.
ВПН прво успоставља безбједну везу са вашим уређајем - то је тзв. "хандсхаке". Користи се асиметрична енкрипција, гдје обје стране размјењују јавне кључеве како би потврдиле идентитет, а затим договарају један заједнички кључ за даљу, бржу симетричну енкрипцију.
Када се успостави сигуран канал, сав саобраћај између вашег уређаја и ВПН сервера путује кроз тај "тунел" - шифрован је на поласку и дешифрује се тек на серверу. Подаци између ВПН-а и вашег провајдера нису шифровани, али то није проблем јер провајдер не види ко заиста стоји иза захтјева.
Сви ови кораци аутоматски се обављају кроз ВПН протоколе - најчешћи су ОпенВПН, WиреГуард и ИКЕв2/ИПСец.
Анонимност и заштита података
ВПН скрива вашу ИП адресу и онемогућава провајдеру да прати и продаје податке о вашем онлине понашању.
Заштита ако користите јавни Wи-Фи
На отвореним мрежама, попут оних у кафићима и хотелима, ВПН затвара пролаз хакерима који би могли да пресретну податке.
Заобилажење блокада и ограничења
Можете приступити сајтовима и садржајима који су блокирани на послу, у школи или у одређеним државама. Такође омогућава гледање страних стреаминг каталога или приступ догађајима који су доступни само локално.
Избјегавање успореног интернета
Ако провајдер вјештачки успорава ваш саобраћај, ВПН понекад може да спријечи то пошто провајдер више не види шта радите, преноси б92.
