Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Извор:
Б92
21.11.2025
10:07
Коментари:0
Microsoft коначно враћа једну од најтраженијих функција на Windowsu 11 таскбар.
Windowsu 11 више није нови оперативни систем, али упркос томе Microsoft је одвојио време да се позабави многим критикама у вези са недостајућим функцијама, посебно у области Таскбара и Старт менија. Иако је Микрософт већ донео мноштво функција које су недостајале, па чак и додао неке нове, једна ствар је и даље била одсутна: одговарајући "calendar flyout ".
Calendar flyout у Виндовсу 10 је корисна функција за продуктивност која вам омогућава да видите свој дневни ред, додате нове догађаје и још много тога, а не само да буљите у једноставан, празан календар као у Windowsu 11.
Лоша имплементација календара у Windows 11 изнедрила је алтернативе трећих страна као што је Calendar flyout , које исправљају недостајуће функције. Сада Microsoft коначно то исправља.
Компанија је објавила да calendar flyout у Windowsu 11 коначно добија преко потребну надоградњу. Следећег месеца, Microsoft ће донети нови приказ Агенда виеw у искачући календар, нудећи вам брзи преглед свих предстојећих догађаја. Такође ће бити додатних тастера за придруживање састанцима или разговор са Microsoft365 Цопилот-ом
(б92)
