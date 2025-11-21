Logo
Large banner

Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Извор:

Б92

21.11.2025

10:07

Коментари:

0
Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!

Microsoft коначно враћа једну од најтраженијих функција на Windowsu 11 таскбар.

Windowsu 11 више није нови оперативни систем, али упркос томе Microsoft је одвојио време да се позабави многим критикама у вези са недостајућим функцијама, посебно у области Таскбара и Старт менија. Иако је Микрософт већ донео мноштво функција које су недостајале, па чак и додао неке нове, једна ствар је и даље била одсутна: одговарајући "calendar flyout ".

Виктор Орбан и Доналд Трамп

Свијет

Орбан: Трамп је одлучан у намјери да прекине рат у Украјини

Calendar flyout у Виндовсу 10 је корисна функција за продуктивност која вам омогућава да видите свој дневни ред, додате нове догађаје и још много тога, а не само да буљите у једноставан, празан календар као у Windowsu 11.

Лоша имплементација календара у Windows 11 изнедрила је алтернативе трећих страна као што је Calendar flyout , које исправљају недостајуће функције. Сада Microsoft коначно то исправља.

sanja vulic

Република Српска

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Компанија је објавила да calendar flyout у Windowsu 11 коначно добија преко потребну надоградњу. Следећег месеца, Microsoft ће донети нови приказ Агенда виеw у искачући календар, нудећи вам брзи преглед свих предстојећих догађаја. Такође ће бити додатних тастера за придруживање састанцима или разговор са Microsoft365 Цопилот-ом

(б92)

Подијели:

Тагови:

Vindovs

Majkrosoft

izmjene

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саопштено је: Праве већу и јачу ракету

Наука и технологија

Саопштено је: Праве већу и јачу ракету

4 ч

0
Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Наука и технологија

Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

17 ч

0
Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

Наука и технологија

Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

20 ч

0
Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

Наука и технологија

Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

11

33

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner