У суботу нам стиже снијег, температура и до -7 степени

Извор:

СРНА

01.01.2026

13:51

У суботу нам стиже снијег, температура и до -7 степени
У Републици Српској се предстојећег викенда очекује снијег, а температура ваздуха ће у вишим предјелима бити и минус седам степени Целзијусових.

У суботу, 3. јануара, на југу и југоистоку падаће киша, док ће у осталим предјелима бити хладније уз сусњежицу и снијег, прогноза је Хидрометеоролошког завода Српске.

Најављено је формирање мањег сњежног покривача.

Друштво

Сладић упозорава на наглу промјену времена: Биће доста тешког, мокрог снијега

Минимална температура ваздуха биће од минус један до шест, а максимална од два на сјеверу до осам на југоистоку, на југу до 12 степени Целзијусових.

У недјељу, 4. јануара, биће облачно и све хладније са падавинама. На југу ће падати јача киша, у осталим предјелима сусњежица, а затим и јачи снијег уз формирање и брзи пораст сњежног покривача.

Снијег

Друштво

Метеоролози предвиђају шок промјену: Европа се дијели на 2 дијела, ево гд‌је спада Балкан

Максимална температура ваздуха биће од нула до седам, на југу до 12, а током дана захлађење, па ће минимална температура бити увече, од минус четири до минус један, а у вишим предјелима од минус седам степени Целзијусових.

У понедјељак, 5. јануара, биће врло хладно уз снијег и даљи пораст сњежног покривача. На југу ће падати обилна киша.

Минимална температура ваздуха биће од минус шест до минус три, у вишим предјелима од минус осам, а максимална од минус четири до нуле, на југу до осам, у вишим предјелима од минус шест степени Целзијусових.

Временска прогноза

Снијег

Temperatura

