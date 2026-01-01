Заједно су пуних 75 година: Ово је њихов рецепт за дуг и срећан брак

01.01.2026
Брачни пар из Њу Џерзија у Америци ових дана слави ријетко виђен јубилеј - више од седам деценија заједничког живота!
Стенли Двоскин има 97 година, односно 97 и по, како воли да се нашали, а његова супруга Летрис 94, и поводом 75. годишњице брака за медије су испричали како је све почело и зашто су уверени да у љубави “пуно помаже смисао за хумор”.
Упознали су се 1949. на плесу на Цитy Цоллеге-у на Менхетену. Стенли, родом из Бруклина, након забаве је одвезао Летрис и њене пријатељице кући у Бронкс. А онда је Летрис повукла потез који данас препричавају уз смијех: позвала га је и рекла да је у његовом ауту изгубила минђуше, иако то заправо није била истина, пише Пеопле.
''То се зове замка'', убацио је Стенли кроз шалу.
Летрис каже да јој је одговорио да ће потражити минђуше и јавити се. Убрзо ју је назвао назад: није их нашао.
''И ту је кренула наша прича'', присјећа се он.
Вјенчали су се већ годину дана касније и од тада су нераздвојни. Заједно имају три кћерке, петоро унучади и осморо праунучади, а данас живе у стамбеној згради намењеној старијима.
Када говори о свакодневици, Стенли и даље пуца од досетки: “Њено омиљено јело је оно које наручи.”
Одмах потом додаје и оно што им, кажу, помаже кад дођу тежи дани: “Морате се знати насмијати неким стварима јер зна бити грубо. Смисао за хумор помаже.”
“Рецепт” за дуг и срећан брак
Њихов “рецепт” за дуг и срећан брак укључује и равнотежу: вријеме проведено заједно, али и вријеме које сваки има само за себе. Сваке вечери у 17 часова имају свој мали ритуал, тзв. хаппy хоур. “Сваке вечери у пет”, каже Летрис, док Стенли уз смех додаје: “Ја сам бармен.”
А када је ријеч о “времену за себе”, Стенли има своју рутину: у свом Понтиаку оде десетак минута у Њујорк до омиљене теретане, гдје је најстарији члан.
''Зову ме градоначелник'', каже поносно.
Летрис признаје да је и то дио чаролије: када се врати кући, увијек имају нешто ново о чему могу да разговарају, преноси Вечерњи.
''Не познајем те људе, али умјесто да причамо само о томе шта нас боли, имам нешто друго о чему могу да разговарам с њим'', каже она.
А њихова завршна порука младим паровима? Наравно, опет уз шалу.
''Слушајте шта вам кажу, а онда им реците гдје гријеше'', поручио је Стенли.
