У више градова нездрав ваздух, избјегавати боравак напољу

У Сарајеву, Бањалуци, Тузли, Зеници, Илијашу, Вогошћи, Лукавцу и Хаџићима ваздух је нездрав, због чега се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе требало би да смање било какве физичке активности напољу.
Сви остали би могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље.
Према мјерењу у 9.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Сарајеву био је 192, Илијашу 184, Вогошћи 175, Тузли 161, Бањалуци и Зеници 160, Хаџићима 159 и Лукавцу 153.
У Мостару и Бихаћу ваздух је умјерено загађен.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
