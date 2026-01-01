Logo
Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

01.01.2026

11:41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...
Пјевачица Јелена Карлеуша гостовала је у подкасту код свог пријатеља и водитеља Бојана Јовановског, познатијег као Боки 13, гд‌је је отворено говорила о браку с бившим супругом Душком Тошићем и односима након развода.

Говорећи о њиховом односу и дешавањима из прошлости, Јелена је признала да је била свједок ситуација у којима су, како тврди, Душку „смјештали“ афере, због чега је увијек стајала на његову страну.

– Било је ситуација у којима сам вид‌јела да намештају Душку и тада сам стала на његову страну. Увијек ћу стати уз свог мушкарца и у добру и у злу. Немам никакву комуникацију с њим. С њим комуницира моја тетка Данијела и они имају лијеп однос. Ја имам диван однос с комплетном Душковом породицом – са сестром, мајком, сестрином кћерком и њеним мужем. Изузетно се волимо и поштујемо, али с Душком не разговарам – рекла је Карлеуша.

Додала је да је Душко посвећен отац њиховим кћеркама Атини и Ники.

– Он је свакодневно с Атином и Ником, испуњава своје родитељске обавезе максимално и оне га много воле. Атина и Ника живе са мном, одрасле су са мном, јер је Душко током њиховог одрастања живио по бијелом свијету. Ја сам их васпитала и подигла, али он је, поготово сада када више не игра фудбал, добар отац. Поновићу оно што он никада не би рекао за мене – живот бих дала за њега, због д‌јеце. На метар бих стала, на десеторицу бих ишла због Душка, а не разговарамо – истакла је пјевачица.

Осврнула се и на наводе о превари у браку, тврдећи да је сигурна да је Душко није преварио док је њихов брак био функционалан.

– Мене Душко, док смо били у функционалном браку, није преварио. Када кажем функционалном, мислим до 2019. године, када се десило оно с оним Индијанцем. Тада више нисмо спавали заједно, без обзира на то што смо технички били у браку до прошле године – закључила је Јелена Карлеуша у подкасту код Бокија 13.

