Још један скандал за НГ - Ђогани прекинуо концерт: Организатор је побјегао са парама

Извор:

АТВ

01.01.2026

10:04

Коментари:

1
Ђогани прекида концерт за Нову годину јер организатор није платио
Фото: Printscreen/Instagram

Нова година за естрадњаке кренула је скандали. На дочеку 2026. године у Њемачкој у Хагену гдје је наступала група Ђогани десила се превара. Организатор је, како тврде, побегао и није исплатио ни Ђолета и Весну Ђогани, али ни музичаре. Због тога су одлучили да прекину наступ на самом дочеку 2026. године.

Надица Адемовц

Сцена

Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

"Никога није исплатио. Не ради се о мојим колегама и групи Ђогани која је дошла овдје и одрадили смо тај један блок само због вас, да би ушли срећни и задовољни у Нову годину, само зато, иначе ја сам њему већ рекао да нећу да долазим док ми не донесе паре у хотел. Урадио сам ово само због публике, међутим ми не можемо да наставимо даље ни 15, 20 минута, ми би и пјевачи за публику, брига нас и за паре, али човјек неће да пристане на то и рекао је да прекида са музиком", рекао је Ђоле Ђогани показујући на музичара:

Јелена Розга

Сцена

У 2026. години естрада згрнула богатство: Ево колико су зарадили у најлуђој ноћи

"Ви можете да сједите и даље ту, да пијете, да једете да уживате, немојте да промијените расположење, будите расположени", рекао је у свом обраћању гостима Ђоле Ђогани.

