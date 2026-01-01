01.01.2026
09:52
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у новогодишњој ноћи у Славонском Броду, када је непознати возач аутомобилом ударио петнаестогодишњу дјевојчицу, а потом побјегао с мјеста несреће. Несрећа се догодила синоћ око 21 сат у близини раскрснице Штампарове и Зринске улице. Дјевојчица је с тешким повредама превезена у болницу, преноси СБ Онлајн.
Након што је ударио дјевојчицу, возач се није зауставио да јој пружи помоћ, већ је наставио вожњу.
Друштво
Јутрос у Српској измјерено чак минус 11
Према изјавама свједока, тешко повријеђена дјевојчица остала је лежати на цести у озбиљном стању. Прву помоћ пружио јој је доктор из Славонског Брода који се случајно затекао на мјесту несреће.
Недуго затим стигла је екипа хитне медицинске помоћи која је дјевојчицу превезла у Опћу болницу у Славонском Броду. Тежина њених повреда засад није службено потврђена.
Сцена
Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева
Полиција је одмах покренула интензивну потрагу за возачем и возилом. Како се дознаје, постоји велика вјероватноћа да ће починитељ ускоро бити идентификован, будући да се у том дијелу града налази велики број надзорних камера на приватним и јавним објектима које су, према свему судећи, забиљежиле догађај.
Регион
14 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
46
11
41
11
39
11
27
Тренутно на програму