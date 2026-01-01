Logo
Large banner

У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

01.01.2026

09:52

Коментари:

0
У новогодишњој ноћи ударио д‌јевојчицу (15) и побјегао

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у новогодишњој ноћи у Славонском Броду, када је непознати возач аутомобилом ударио петнаестогодишњу д‌јевојчицу, а потом побјегао с мјеста несреће. Несрећа се догодила синоћ око 21 сат у близини раскрснице Штампарове и Зринске улице. Д‌јевојчица је с тешким повредама превезена у болницу, преноси СБ Онлајн.

Након што је ударио д‌јевојчицу, возач се није зауставио да јој пружи помоћ, већ је наставио вожњу.

Mraz zima

Друштво

Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Према изјавама свједока, тешко повријеђена д‌јевојчица остала је лежати на цести у озбиљном стању. Прву помоћ пружио јој је доктор из Славонског Брода који се случајно затекао на мјесту несреће.

Недуго затим стигла је екипа хитне медицинске помоћи која је д‌јевојчицу превезла у Опћу болницу у Славонском Броду. Тежина њених повреда засад није службено потврђена.

Надица Адемовц

Сцена

Скандал организатора: Надица Адемов изашла на бину и одбила да пјева

Полиција је одмах покренула интензивну потрагу за возачем и возилом. Како се дознаје, постоји велика вјероватноћа да ће починитељ ускоро бити идентификован, будући да се у том дијелу града налази велики број надзорних камера на приватним и јавним објектима које су, према свему судећи, забиљежиле догађај.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Slavonski Brod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

Друштво

Јутрос у Српској измјерено чак минус 11

2 ч

0
Могућа поледица због ниске температуре

Друштво

Могућа поледица због ниске температуре

2 ч

0
Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

Хроника

Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

2 ч

0
Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

Занимљивости

Радник Дизнијевог парка спасио публику од опасног реквизита

2 ч

0

Више из рубрике

Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Регион

Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

14 ч

0
Жесток судар воза и аутомобила: Повријеђена једна особа у Подгорици

Регион

Жесток судар воза и аутомобила: Повријеђена једна особа у Подгорици

16 ч

0
Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

Регион

Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

17 ч

0
Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

Регион

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Стравичне бројке у Швајцарској: Десетине погинулих!

11

46

Сиријски бомбаш самоубица хтио ући у цркву. Није успио, активирао је бомбу на улици

11

41

Карлеуша открила детаље интиме с Душком: Нисмо имали однос...

11

39

Бугарска званично прешла на евро

11

27

Џејмс Нанели нови кошаркаш АЕК-а из Атине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner