Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Извор:

Телеграф

31.12.2025

21:30

Дијете млађе од 14 година тешко је повријеђено на подручју Крижеваца у уторак приликом коришћења пиротехнике, саопштили су у сриједу из Полицијске управе копровничко-крижевачке.

Дијете задобило повреду руке и задржано је на лијечењу у болници, док полиција спроводи криминалистичку истрагу.

Упркос континуираним упозорењима и превентивним активностима полиције, и даље се биљеже случајеви неодговорног коришћења пиротехнике, чиме се угрожавају безбиједност и здравље грађана, истичу из Полицијске управе.

Петарде

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Ово је први догађај у овој години у Копривничко-крижевачкој жупанији у којем је дијете повријеђено усљед употребе пиротехнике. Из Полицијске управе још једном апелују на грађане, прије свега на родитеље, да својим одговорним понашањем према дјеци допринесу њиховој безбједности.

Одузета пиротехника

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Родитељима се упућује позив да дјеци млађој од 14 година не купују пиротехнику, да воде рачуна о њиховој безбједности и да се побрину да не користе пиротехничка средства, јер она могу трајно угрозити њихово здравље.

''Разговарајте са дјецом и укажите им на могуће штетне посљедице, као и да личним примјером покажете како се празници могу прославити и без пиротехнике“, поручили су из полиције.

(Телеграф.рс)

Petarde

povrijeđen dječak

povrijeđeno dijete

Хрватска

