Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

Извор:

Fena

22.12.2025

17:59

Коментари:

0
Фото: АТВ

Чак осам особа од чега је троје родитеља односно скрбника д‌јеце млађе од 14 година прекршајно је пријављено у склопу акције "Мир и добро" током које је одузето 139 пиротехничких средстава, сазнаје се у сплитској полицији.

Полиција је казала да су током поступања овог викенда на подручју Сплитско-далматинске жупаније одузели 139 пиротехничких средстава разних категорија која не смију користити грађани нити се могу купити у специјализованим трговинама.

Прво су у Сплиту полицијски службеници затекли троје д‌јеце која су користила пиротехнику те од њих одузели 22 комада пиротехничких средстава, те су прекршајно кажњени њихови родитељи односно скрбници.

Најмлађе дијете затечено приликом кориштења пиротехнике има девет година, преноси Хина.

Горе тенкови у Украјини

Свијет

Поново горе западни тенкови: "Абрамси" и "Леопарди" се не могу "сакрити" од руских дронова

Осим те запљене у Сплиту је још одузето 108 комада пиротехничких средстава, док је од једног малољетника на подручју Каштела одузето седам комада пиротехничких средстава.

Пиротехнике је било и на подручју Солина гд‌је су полицијски службеници утврдили како је мушкарац кроз прозор личног возила испалио једно пиротехничко средство, а приликом поступања од њега је одузето још једно пиротехничко средство.

Уз то су и полицијски службеници Постаје граничне полиције Имотски приликом контроле код путника у личном возилу пронашли и одузели пиротехничко средство.

