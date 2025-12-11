Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?

Извор:
Стижу нам новогодишњи и божићни празници, а са њима и повећано коришћење пиротехничких средстава које често доводи до повреда. Како би се дјеца што боље едуковала о безбједном и одговорном понашању током празничног периода побринули су се припадници бањалучки полицајци. Предавање је било корисно и научили смо много, поручују ученици.
"Значило ми је зато што упозорили су нас да не бацамо петарде без надзора родитеља или одрасле особе. Ја нисам никад ни бацала петарде, нити сам узела у руку" , каже Јанка Партало, ученица VII разреда.
"По мени нико не треба да користи петарде, чак ни одрасли, за дјецу то није предвиђено, дјеца би могла да користе али само ако би били под неким надзором", рекао је Вања Павковић, ученик VIII разреда.
"На овом предавању најзанимљивије ми је било то што смо научили посљедице бацања петарди, колико то опасно може бити и да су те посљедице трајне", рекао је Стефан Спасојевић, ученик VIII разреда.
Наставници кажу да је предавање важно за ученике како би се упознали са свим опасностима употребе пиротехнике.
"Код ученика, употреба пиротехничких средстава изазива весеље, они мање знају о штетности ових средстава, тако да је ово предавање корисно за њих", рекао је Александар Марић, наставник физичког васпитања у Основној школи "Змај Јова Јовановић"
Повреде које могу настати употребом пиротехничких средстава нису безазлене, сматрају стручњаци.
"Најчешће повреде које настају су повреде прстију и шаке с обзиром због дужег држања. Нису ријетке ни повреде ока. У току је изазов на тик току, као апел родитељима да обрате пажњу, ко дуже може да држи петарду прије него што је баци, то је посебно опасно, ваљда не треба да наглашавамо додатно", рекла је Данијела Кесић Мијић, шеф Едукативног центра Службе хитне медицинске помоћи
Из министарства унутрашњих послова Републике Српске је упућен апел свим грађанима да се понашају одговорно за вријеме празника.
"Нека нам овај период буде пун радости,а не бриге и због тога слиједи ова наша порука славимо одговорно.Новчане казне у закону о јавном реду и миру су прописане, а оне износе од 300 до 900 КМ", рекла је Биљана Продић, полицијски службеник полицијске станице Бањалука Центар.
Акција ће трајати до 15. јануара с циљем подизања свијести о опасностима које носе незаконита и нестручна употреба пиротехничких средстава и ватреног оружја.
