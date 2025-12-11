Ако баците опушак на улицу у најчистијем граду на свијету, казна је 200 евра

Извор:
Сингапур често називају најчистијим градом на свијету.
То не изненађује оне који су посјетили тај азијски град са веома ефикасним системом управљања отпадом, редовним чишћењем јавних површина, али и строгим законима о одржавању чистоће и високим казнама за њихово кршење.
Ако баците мањи отпад на јавну површину, попут опушка, платићете казну од 300 сингапурских долара, односно око 200 евра. И то је цијена само за први прекршај. Ако будете ухваћени у истом прекршају, казне се пењу и на неколико хиљада евра.
За први озбиљнији прекршај бацања већег комада смећа можете добити казну до 1.000 сингапурских долара или 663 евра. Иста казна чека вас и ако будете ухваћени како пљујете на јавној површини или храните птице.
Код поновљених прекршилаца користи се и тактика јавног срамоћења, гдје их присиљавају да чисте јавне површине од смећа у јарко обојеним прслуцима и на популарним туристичким локацијама.
Влада користи и савремену технологију како би одржала чистоћу града, јавни ред и мир. У лифтовима су, на примјер, постављени уређаји за детекцију урина. Ако се неко покуша олакшати у лифту, врата се аутоматски закључавају, а уређај обавјештава полицију да се неко недолично понаша.
Да је Сингапур најчистији град на свијету, потврдила је и овогодишња студија америчке фирме Eagle Dumpster Rental, која се бави изнајмљивањем контејнера за отпад, уклањањем и превозом отпада за стамбене, комерцијалне и грађевинске пројекте.
Анализирали су најпопуларније туристичке дестинације широм свијета и њихове праксе управљања отпадом, перцепцију чистоће јавних простора и количину отпада која се ствара по глави становника. У анализи су користили бројке из базе података о квалитету живота Нумбео, базе података о управљању отпадом Атлас D-Weste, као и локалне ресурсе специфичне за сваки град.
Испоставило се да је Сингапур заиста најчистији град на свијету и да производи само 321 килограм смећа по глави становника.
За поређење, најпрљавији град на свијету у истој студији проглашен је Рим - главни град Италије произведе око 654 килограма смећа по глави становника, преноси Н1.
