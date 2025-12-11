Logo
Large banner

Ако баците опушак на улицу у најчистијем граду на свијету, казна је 200 евра

Извор:

Фактор.ба

11.12.2025

18:30

Коментари:

0
Ако баците опушак на улицу у најчистијем граду на свијету, казна је 200 евра

Сингапур често називају најчистијим градом на свијету.

То не изненађује оне који су посјетили тај азијски град са веома ефикасним системом управљања отпадом, редовним чишћењем јавних површина, али и строгим законима о одржавању чистоће и високим казнама за њихово кршење.

Ако баците мањи отпад на јавну површину, попут опушка, платићете казну од 300 сингапурских долара, односно око 200 евра. И то је цијена само за први прекршај. Ако будете ухваћени у истом прекршају, казне се пењу и на неколико хиљада евра.

Први озбиљнији прекршај

За први озбиљнији прекршај бацања већег комада смећа можете добити казну до 1.000 сингапурских долара или 663 евра. Иста казна чека вас и ако будете ухваћени како пљујете на јавној површини или храните птице.

Код поновљених прекршилаца користи се и тактика јавног срамоћења, гд‌је их присиљавају да чисте јавне површине од смећа у јарко обојеним прслуцима и на популарним туристичким локацијама.

куцање у дрво

Занимљивости

Ритуал који је преживио генерације: Зашто куцамо у дрво и то три пута

Влада користи и савремену технологију како би одржала чистоћу града, јавни ред и мир. У лифтовима су, на примјер, постављени уређаји за детекцију урина. Ако се неко покуша олакшати у лифту, врата се аутоматски закључавају, а уређај обавјештава полицију да се неко недолично понаша.

струја-сат

Друштво

Нове цијене струје су неминовне

Да је Сингапур најчистији град на свијету, потврдила је и овогодишња студија америчке фирме Eagle Dumpster Rental, која се бави изнајмљивањем контејнера за отпад, уклањањем и превозом отпада за стамбене, комерцијалне и грађевинске пројекте.

Анализа популарних дестинација

Анализирали су најпопуларније туристичке дестинације широм свијета и њихове праксе управљања отпадом, перцепцију чистоће јавних простора и количину отпада која се ствара по глави становника. У анализи су користили бројке из базе података о квалитету живота Нумбео, базе података о управљању отпадом Атлас D-Weste, као и локалне ресурсе специфичне за сваки град.

Испоставило се да је Сингапур заиста најчистији град на свијету и да производи само 321 килограм смећа по глави становника.

vatrogasci

Регион

Трудница се заглавила у контејнеру, интервенисали ватрогасци

За поређење, најпрљавији град на свијету у истој студији проглашен је Рим - главни град Италије произведе око 654 килограма смећа по глави становника, преноси Н1.

Подијели:

Тагови:

opušak

Singapur

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Регион

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

3 ч

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Србија

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

3 ч

0
Француска жандармерија у Републици Српској

Друштво

Француска жандармерија стигла у Бањалуку

4 ч

0
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Сцена

Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

4 ч

0

Више из рубрике

Нове цијене струје су неминовне

Друштво

Нове цијене струје су неминовне

2 ч

0
Француска жандармерија у Републици Српској

Друштво

Француска жандармерија стигла у Бањалуку

4 ч

0
"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Друштво

"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

4 ч

0
РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Друштво

РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

4 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посетити љекара?

21

01

Фајненшел тајмс: Британске банке против планова о коришћењу замрзнутих руских средстава

20

55

Ко се налази на врху глобалне пирамиде богатства од 470 билиона долара?

20

47

Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

20

19

Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner