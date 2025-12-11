Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Извор:
Према сазнањима "Информера", мушкарац А.П. предао се сам полицији и признао је да је пуцао на П.Г. у Обреновцу. Према незваничним сазнањима истог листа, он је у Полицијску станицу Обреновац дошао у пратњи адвоката када се предао.
Такође, ухапшен је и Филип Радовановић према сазнањима "Телеграфа". Он је био испред ресторана када се догодила пуцњава, а пријатељ је рањеног П.Г.
Ухапшен је због сумње да је учествовао у обрачуну. Повређени мушкарац је превезен у болницу након пуцњаве, погођен је у стомак и ногу.
Филип Радовановић је 2020. године био осуђен на осам мјесеци затвора због насилничког понашања. Он је аутомобилом упао у мигрантски центар у Обреновцу.
Данашња пуцњава у Обреновцу избила је, наводно, због свађе око паркинг мјеста испред једног ресторана. Избила је свађа, а онда је осумњичени А.П. запуцао и ранио П.Г, а ту је био и Радовановић.
