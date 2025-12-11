Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Извор:
11.12.2025
13:55
Током раних јутарњих сати у мјесту Пријановићи код Пожеге, дошло је до запаљења трафостанице која електричном енергијом снабдијева готово цијелу општину Пожега. Око 9 часова ујутру комплетно подручје остало је без електричне енергије, што је изазвало низ проблема у домаћинствима и установама.
- Струје је нестало свуда, па је онда постепено понегдје почело да долази. Осим струје јавили су се и други проблеми. Интернет нам не ради, телефони понекад ухвате сигнал па нестану. Нисмо навикли да све одједном утихне, само чекамо да се што прије ријеши - рекао је један Пожежанин за РИНУ.
Одмах по пријави квара, екипе ЕПС-а изашле су на терен и започеле санацију оштећене трафостанице, као и радове на успостављању нормалног снабдијевања електричном енергијом. Приоритет је најприје центар општине, а затим и остала насеља која су у потпуном мраку.
Према првим информацијама, очекује се да ће стабилизација мреже трајати неколико сати, а надлежне службе апелују на грађане за стрпљење док не буде у потпуности отклоњен квар.
