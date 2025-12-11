Logo
Large banner

Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје

Извор:

Телеграф

11.12.2025

13:55

Коментари:

0
Хаварија у овом граду: Хиљаде људи остало без струје
Фото: АТВ

Током раних јутарњих сати у мјесту Пријановићи код Пожеге, дошло је до запаљења трафостанице која електричном енергијом снабдијева готово цијелу општину Пожега. Око 9 часова ујутру комплетно подручје остало је без електричне енергије, што је изазвало низ проблема у домаћинствима и установама.

- Струје је нестало свуда, па је онда постепено понегдје почело да долази. Осим струје јавили су се и други проблеми. Интернет нам не ради, телефони понекад ухвате сигнал па нестану. Нисмо навикли да све одједном утихне, само чекамо да се што прије ријеши - рекао је један Пожежанин за РИНУ.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

Одмах по пријави квара, екипе ЕПС-а изашле су на терен и започеле санацију оштећене трафостанице, као и радове на успостављању нормалног снабдијевања електричном енергијом. Приоритет је најприје центар општине, а затим и остала насеља која су у потпуном мраку.

Према првим информацијама, очекује се да ће стабилизација мреже трајати неколико сати, а надлежне службе апелују на грађане за стрпљење док не буде у потпуности отклоњен квар.

Подијели:

Тагови:

nestanak struje

Požega

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Свијет

Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

38 мин

0
Скочио у ледену Саву и спашавао мигранте: Дерали су се и плутали

Регион

Скочио у ледену Саву и спашавао мигранте: Дерали су се и плутали

44 мин

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

46 мин

0
Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

Хроника

Пуцњава у Обреновцу: Рањен младић (28), за нападачем се трага

46 мин

0

Више из рубрике

Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

Србија

Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт

1 ч

0
Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Србија

Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

2 ч

0
Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Србија

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

2 ч

0
Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Србија

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner