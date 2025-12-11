Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

11.12.2025
13:52
Отац и кћерка су погинули, а још три лица су повријеђена у несрећи до које је дошло због квара на систему за подизање притиска на универзитету у руском граду Перм, саопштено је из Министарства територијалне безбједности Пермске области.
Према прелиминарним информацијама које је објавило Министарство, машина за тестирање исклизнула је са хидродинамичког постоља усљед квара у технолошким процедурама.
Неименовани портпарол Пермског политехничког универзитета рекао је да су погинули шеф компаније која је произвела узорак и његова малољетна кћерка. Погинули мушкарац није био запослен на Универзитету.
"У току је истрага о томе зашто је дјевојчица била присутна на мјесту несреће, што представља кршење безбједносних протокола", додао је портпарол.
У међувремену, одјељење руског Истражног комитета у Пермској области потврдило је да су у несрећи погинуле двије особе, а три рањене. Покренут је кривични поступак, наводи ТАСС.
