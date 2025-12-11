Logo
Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти

Извор:

АТВ

11.12.2025

14:39

Хоће ли минималац бити од 1.200 до 1.600 КМ: Огласиле се власти
Фото: АТВ

Премијер ФБиХ Нермин Никшић изјавио је да жеља Синдиката да минимална плата буде 1.200 до 1.600 КМ није реална у овом тренутку

У интервјуу за ТВСА говорио је о бројим темама, а осврнуо се и на минималне плате, те пензије.

"Супер је имати жеље, свјестан сам да су то и потребе, али желим подсјетити како смо дошли до овога што сада имамо. Ми смо се прошле године одлучили на једну шок терапију, јер дотадашњи разговори нису уродили плодом. Тада је био страх послодаваца, а сада кажу да је то била одлична одлука Владе. Појавили су се и силни аналитичари како ћемо остати без 25.000 радних мјеста, па су чак организовани и протести због повећања минималне плате. Ове године да би компензовали то, преко 100 милиона КМ је дато као потицај привредницима", рекао је Никшић те подсјетио и на двије Уредбе о исплатама неопорезивог дијела, пренио је "Аваз".

"Ићи ћемо са повећањем колико то формула за усаглашавање каже. Ако буде 20, 30, 50 или 100, колико формула буде рекла да је реално. Морамо сачекати још неке статистичке податке", рекао је Никшић.

Никшић је говорио и о повећању пензија.

"Измјене Закона о ПИО ће се до краја године наћи пред парламентарцима. Тренутно на 1,2 упослених имамо једног пензионера. Најгоре је кренути у нешто па да онда то не можете извршавати. Супер би било да подупламо пензије, али то није реално. Идемо са Законом према Парламенту, јавност ће о свему бити благовремено упозната", рекао је Никшић.

Додао је да ће учинити све да примања буду редовна, те да сматра да није уреду свима линеарно повећати, али да то не стоји у Закону.

