Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Извор:

АТВ

11.12.2025

13:38

Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Виз Ер у петак, 12. просинца, отвара своју базу на Међународном аеродрому Тузла, чиме покреће највеће ширење пословања у Босни и Херцеговини досад.

Но, на ову позитивну вијест надвила се и сјена: Виз Ер неће имати линију за Беч, иако је она вјероватно најтраженија међу свим дестинацијама. Беч је изузетно важна рута због великог броја грађана БиХ који путују у Аустрију, али и због бројних конекција према остатку Европе.

sreca radost ljubav

Љубав и секс

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Додатно изненађење доноси информација да компанија уводи летове за Братиславу, што многе путнике оставља збуњенима.

Зашто нема линије за Беч

Виз Ер ће у првој фази – која почиње 12. децембра – у Тузли базирати први авион. Друга фаза слиједи у ожујку 2026. године, када у Тузлу стиже и други Ербас А321нео, један од најштедљивијих и најнапреднијих авиона у флоти.

Ипак, линије за Беч неће бити због интерних одлука саме компаније. Виз Ер гаси своју базу у главном граду Аустрије, што значи прекид бројних конекција према Бечу, не само из Тузле него и из других градова у регији и широм Европе.

Ова ситуација посебно је спорна у случају Тузле, јер је Виз Ер добио субвенције управо за линију према Аустрији, пише "Бизнисинфо.ба".

вакцина

Здравље

СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Наиме, Виз Ер отвара базу на основи јавног позива за субвенције који је прољетос расписала Туристичка заједница Тузланског кантона, а на којем је компанија побиједила. У позиву је јасно наведено према којим државама авиопревозник мора успоставити летове.

Тагови:

viz er

Wizz Air

Тузла

