Виз Ер укинуо једну од најважнијих линија из Тузле

Виз Ер у петак, 12. просинца, отвара своју базу на Међународном аеродрому Тузла, чиме покреће највеће ширење пословања у Босни и Херцеговини досад.
Но, на ову позитивну вијест надвила се и сјена: Виз Ер неће имати линију за Беч, иако је она вјероватно најтраженија међу свим дестинацијама. Беч је изузетно важна рута због великог броја грађана БиХ који путују у Аустрију, али и због бројних конекција према остатку Европе.
Додатно изненађење доноси информација да компанија уводи летове за Братиславу, што многе путнике оставља збуњенима.
Виз Ер ће у првој фази – која почиње 12. децембра – у Тузли базирати први авион. Друга фаза слиједи у ожујку 2026. године, када у Тузлу стиже и други Ербас А321нео, један од најштедљивијих и најнапреднијих авиона у флоти.
Ипак, линије за Беч неће бити због интерних одлука саме компаније. Виз Ер гаси своју базу у главном граду Аустрије, што значи прекид бројних конекција према Бечу, не само из Тузле него и из других градова у регији и широм Европе.
Ова ситуација посебно је спорна у случају Тузле, јер је Виз Ер добио субвенције управо за линију према Аустрији, пише "Бизнисинфо.ба".
Наиме, Виз Ер отвара базу на основи јавног позива за субвенције који је прољетос расписала Туристичка заједница Тузланског кантона, а на којем је компанија побиједила. У позиву је јасно наведено према којим државама авиопревозник мора успоставити летове.
