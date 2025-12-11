Logo
Срамотна пресуда: Усташки поздрав није прекршај

Извор:

СРНА

11.12.2025

13:17

Коментари:

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Прекршајни суд у Загребу пресудио је да се у случају у којем је пријављена жена која је на улазна врата налијепила папирић са усташким поздравом "За дом спремни" не ради о прекршају.

Пријава је дошла из загребачке полиције која је 24. августа 2025. године утврдила да је жена на улазна врата свог стана налијепила жути папирић на којем је руком написала "За дом спремни", који симболизује званични поздрав припадника усташког покрета и тоталитарног режима НДХ.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

БиХ

МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

Како је наведено у пријави, она је својим поступком реметила јавни ред и мир станара зграде и посјетилаца.

Испитујући наводе из пријаве, Прекршајни суд је утврдио да дјело које се осумњиченој ставља на терет по пропису није прекршај, преносе хрватски медији.

Против пресуде странке могућа је жалба Високом прекршајном суду Хрватске.

Тагови:

ustaški pozdrav

Загреб

Коментари (0)
