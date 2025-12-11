Срамотна пресуда: Усташки поздрав није прекршај

Извор:
Прекршајни суд у Загребу пресудио је да се у случају у којем је пријављена жена која је на улазна врата налијепила папирић са усташким поздравом "За дом спремни" не ради о прекршају.
Пријава је дошла из загребачке полиције која је 24. августа 2025. године утврдила да је жена на улазна врата свог стана налијепила жути папирић на којем је руком написала "За дом спремни", који симболизује званични поздрав припадника усташког покрета и тоталитарног режима НДХ.
Како је наведено у пријави, она је својим поступком реметила јавни ред и мир станара зграде и посјетилаца.
Испитујући наводе из пријаве, Прекршајни суд је утврдио да дјело које се осумњиченој ставља на терет по пропису није прекршај, преносе хрватски медији.
Против пресуде странке могућа је жалба Високом прекршајном суду Хрватске.
