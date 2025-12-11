Logo
Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Извор:

АТВ

11.12.2025

13:14

Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Уједињена Српска констатује да је Сретко Ћурковић напустио странку након што је против њега покренут дисциплински поступак јер је на сједници Предсједништва странке 5. октобра отворено иступао против политике Милорада Додика и владајуће коалиције у Републици Српској.

Господин Ћурковић, у то вријеме предсједник Градског одбора Добој, наставио је у истом тону и након што је опоменут од стране предсједника Уједињене Српске др Ненада Стевандића. О свему постоје записници, аудио и видео документи, а то могу да потврде сви присутни чланови.

Свјестан да би исход дисциплинског поступка био његово искључење из партије, због непоштовања органа странке и непровођења њене званичне политике, Ћурковић је напустио Уједињену Српску.

