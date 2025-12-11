Ковачевић: ГП Градишка би данас био отворен да је опозиција ставила интересе Српске испред сопствених

- То је најтужније од свега у вези са данашњим отварањем граничног прелаза на новом мосту у Градишци - рекао је Ковачевић.

Истиче да је битно да се грађани Републике Српске подсјете да је Милорад Додик, као члан Предсједништва из Републике Српске, 2021. године ставио вето, односно уложио заштиту виталног интереса Републике Српске на сједници Предсједништва на којој се одлучивало о Међународном споразуму са Хрватском везаном за граничне прелазе.

- Тада је био актуелан случај граничног прелаза Свилај, и Милорад Додик то није урадио да би на било који начин зауставио отварање прелаза - Република Српска се никада није бавила таквим стварима - већ је рекао да се тај споразум не треба потписати док се као дио тог споразума не уврсти нови гранични прелаз Градишка - поручио је Ковачевић.

Додаје да је Додик тада на сједници Народне скупштине Републике Српске рекао да, уколико дио тог споразума не буде обухватао гранични прелаз у Градишци, сигурно ћемо наићи на уцјењивања како од Хрватске тако и од представника Федерације БиХ.

- То се данас обистинило. Тада је опозиција напустила сједницу, није жељела да подржи вето који је уложио српск члан Предсједништва и дозволила је, као опозиција, да Џаферовић и Комшић прегласају Додика и да се споразум усвоји без новог граничног прелаза у Градишци - подсјетио је Ковачевић.

Истиче да због таквих потеза опозиције из Републике Српске, данас Српска зависи од једног човјека из Федерације.

- Сада смо дошли у ситуацију да зависимо од једног човјека из Федерације БиХ који уцјењује Српску многим другим стварима које немају никакве везе са отварањем граничног прелаза - нагласио је Ковачевић.

Истиче да би данас биле мање гужве на граничном прелазу Градишка, те да би овај град живио нормалан живот без саобраћајних застоја и без прелаза у самом центру града.

- Имали бисмо један од најљепших и најмодернијих граничних прелаза који би Бањалуку директно аутопутем спојио са Европском унијом. Али нажалост, људи из опозиције су сматрали да је њихов сукоб са Додиком важнији од интереса свих људи из Српске и важнији од тога да се отварају значајни пројекти које смо ми успјели да изградимо - закључио је Ковачевић.