Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују

Извор:

АТВ

11.12.2025

10:14

Коментари:

3
Мјештани огорчени: Срушена расвјета у Буквалеку, надлежни не реагују
Фото: Уступљена фотографија

Мјештани насеља Буквалек, удаљеног само осам километара од центра Бања Луке, су већ мјесец дана у опасности након што се на улицу срушило неколико стубова расвјете.

Огорчени мјештани истичу да ова ситуација траје већ мјесец дана те да су препуштени да се сами сналазе јер надлежни не реагују на бројне позиве.

"Нечувено и срамотно, остављени смо сами себи да се боримо и патимо у 21. вијеку, ово је срамота", каже мјештанин М.М.

Полиција ФБиХ

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Он истиче да је ова ситуација опасна по живот одраслих и дјеце која иду улицом у школу јер неколико стубова расвјете које се срушило стоји оборено поред улице, а жице и главни вод за градску расвјету висе под напоном у зраку по гранама од дрвећа.

М.М. истиче да је више пута позвао комуналну полицију и поднио три пријаве, али да нико од надлежних није реаговао.

"Молимо Градску управу да санкционише овај нерад и не реаговање на наше пријаве гдје је 50 домаћинстава са преко 50 мале дјеце која не могу да иду у школу у миру нити да се играју јер нико од нас родитеља се не усуди да пусти дјецу вани да им жице под напоном падну за врат и на главу", каже мјештанин.

Коментари (3)
