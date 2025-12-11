Logo
Large banner

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

Аутор:

Стеван Лулић

11.12.2025

09:55

Коментари:

0
Аца Лукас
Фото: Screenshot / YouTube

Након што се Аца Лукас похвалио како је распродао све улазнице за концерт у Бањалуци, Клуб 17, у којем је наступ требало да буде одржан, саопштио је да је исти отказан.

Концерт је био заказан за 29. децембар.

"Отказујемо концерт Аце Лукаса који је био најављен у склопу нашег новогодишњег програма", навели су на својој Инстаграм страници.

Додали су да ће свим гостима који су купили улазнице новац бити враћен.

Аца лукас насер орић 2

Сцена

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

"Начин и процедуру рефундације објавићемо у току дана на нашим званичним каналима комуникације. Сав остали најављени новогодишњи програм одржаће се према плану и у најављеним терминима, те све постојеће резервације за те датуме остају важеће", истакли су из Клуба 17.

И Јахорина отказала наступ

Олимпијски центар "Јахорина" саопштио је 30. новембра да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.

Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.

"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.

Фотографија са Насером Орићем

Друштвеним мрежама прије десетак дана проширила се фотографија на којој пјевач Аца Лукас сједи за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.

На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.

Након фотографије услиједиле су бројне реакције, а сам Лукас је изјавио да није познавао особу с којом је сједио.

Подијели:

Тагови:

Аца Лукас

Бањалука

koncert

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

24 мин

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

27 мин

0
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Свијет

Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

31 мин

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

29 мин

0

Више из рубрике

Struja, električna energija

Бања Лука

Бројне улице и насељa данас без струје

3 ч

0
Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

Бања Лука

Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

18 ч

3
Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Бања Лука

Професор из Бањалуке направио јединствену платформу за симулацију земљотреса

23 ч

0
МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Бања Лука

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Збо саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner