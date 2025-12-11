Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
Након што се Аца Лукас похвалио како је распродао све улазнице за концерт у Бањалуци, Клуб 17, у којем је наступ требало да буде одржан, саопштио је да је исти отказан.
Концерт је био заказан за 29. децембар.
"Отказујемо концерт Аце Лукаса који је био најављен у склопу нашег новогодишњег програма", навели су на својој Инстаграм страници.
Додали су да ће свим гостима који су купили улазнице новац бити враћен.
"Начин и процедуру рефундације објавићемо у току дана на нашим званичним каналима комуникације. Сав остали најављени новогодишњи програм одржаће се према плану и у најављеним терминима, те све постојеће резервације за те датуме остају важеће", истакли су из Клуба 17.
Олимпијски центар "Јахорина" саопштио је 30. новембра да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.
Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.
"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.
Друштвеним мрежама прије десетак дана проширила се фотографија на којој пјевач Аца Лукас сједи за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.
На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.
Након фотографије услиједиле су бројне реакције, а сам Лукас је изјавио да није познавао особу с којом је сједио.
