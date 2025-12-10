Logo
Large banner

Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

Извор:

capital.ba

10.12.2025

15:21

Коментари:

3
Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ
Фото: АТВ

Канцеларија за разматрање жалби БиХ (КРЖ) уважила је жалбу бањалучких фирми „Ел промет“ и „ABC Sloutions“ на одлуку градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да посао изградње јавне расвјете вриједан 35 милиона марака додијели конзорцијуму који предводи загребачка компанија „Кончар“.

Према тврдњама извора портала Капитал, КРЖ је поништила закључак градоначелника којим је одбацио жалбу поменутих фирми оспоравајући њихову активну легитимацију.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

ОЈТ Бањалука тражи документацију о тендеру за реконструкцију јавне расвјете

„КРЖ је оцијенила да фирме које су упутиле жалбу имају активну легитимацију и имају право да се жале. Градоначелник је покушао те двије фирме да дисквалификује из процесних разлога, крајње неосновано оспоравајући њихову активну легитимацију. Те двије фирме су учествовале на том тендеру и оспоравање њихове активне легитимације је крајње неумјесно“, објашњава саговорник близак КРЖ-у БиХ.

дарко матијашевић

Бања Лука

Матијашевић: Станивуковић је уложио ваших 35 милиона КМ у хрватску војну индустрију

Он каже да је предмет враћен Граду Бањалука на поновно одлучивање и да је сада практично у фази као да су „Ел промет“ и „ABC Sloutions“ тек поднијели жалбе.

„Град сада поново одлучује о жалбама и може да их уважи, да их дјелимично уважи или да их одбаци, а у случају да одбаци жалбе, предмет поново иде пред КРЖ“, прецизира саговорник.

Banja Luka, Banjaluka, Hram Hrista Spasitelja

Бања Лука

Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци

Он истиче да је Град Бањалука незаконито одбацио жалбе „Ел промета“ и „ABC Sloutions“ због недостатка активне легитимације, јер је то био једини начин да не улазе у конкретне жалбене наводе.

„Када се уђе у меритум жалбе, мораће се констатовати да је понуда конзорцијума који предводи ‘Кончар’ неисправна зато што садржи лажне детаље који имају елементе кривичних дјела“, тврди саговорник.

Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива

Он практично потврђује раније писање медија да је београдска фирма „Авијатор Груп“ као члан „побједничког“ конзорцијума доставила лажне доказе о посједовању референци за учешће у овом послу.

Подијели:

Тагови:

javna rasvjeta

Драшко Станивуковић

Končar

Бањалука

tender

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Република Српска

Нинковић: Који стручњак је одлучио да обнова расвјете кошта 35 милиона КМ?

2 мј

1
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Како је могуће да за два мјесеца цијена расвјете са 13 нарасте на 35 милиона КМ?

2 мј

0
''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

Бања Лука

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

2 мј

0
''Објавити сваки детаљ уговора о реконструкцији јавне расвјете''

Бања Лука

''Објавити сваки детаљ уговора о реконструкцији јавне расвјете''

2 мј

0

Више из рубрике

Професор из Бањалуке направио симулатор земљотреса

Бања Лука

Професор из Бањалуке направио јединствену платформу за симулацију земљотреса

5 ч

0
МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Бања Лука

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

6 ч

0
Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

Бања Лука

Више улица и насеља у Бањалуци данас без воде

7 ч

0
Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

7 ч

11
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

13

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

16

05

Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

16

00

Огласио се Партизан због новог тренера

15

57

Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

15

44

Џејла Рамовић годинама шутјела о проблему који је имала у такмичењу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner