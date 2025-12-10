Комисија за жалбе зауставља Станивуковићев тендер од 35 милиона КМ

Извор:
Канцеларија за разматрање жалби БиХ (КРЖ) уважила је жалбу бањалучких фирми „Ел промет“ и „ABC Sloutions“ на одлуку градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да посао изградње јавне расвјете вриједан 35 милиона марака додијели конзорцијуму који предводи загребачка компанија „Кончар“.
Према тврдњама извора портала Капитал, КРЖ је поништила закључак градоначелника којим је одбацио жалбу поменутих фирми оспоравајући њихову активну легитимацију.
Бања Лука
ОЈТ Бањалука тражи документацију о тендеру за реконструкцију јавне расвјете
„КРЖ је оцијенила да фирме које су упутиле жалбу имају активну легитимацију и имају право да се жале. Градоначелник је покушао те двије фирме да дисквалификује из процесних разлога, крајње неосновано оспоравајући њихову активну легитимацију. Те двије фирме су учествовале на том тендеру и оспоравање њихове активне легитимације је крајње неумјесно“, објашњава саговорник близак КРЖ-у БиХ.
Бања Лука
Матијашевић: Станивуковић је уложио ваших 35 милиона КМ у хрватску војну индустрију
Он каже да је предмет враћен Граду Бањалука на поновно одлучивање и да је сада практично у фази као да су „Ел промет“ и „ABC Sloutions“ тек поднијели жалбе.
„Град сада поново одлучује о жалбама и може да их уважи, да их дјелимично уважи или да их одбаци, а у случају да одбаци жалбе, предмет поново иде пред КРЖ“, прецизира саговорник.
Бања Лука
Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци
Он истиче да је Град Бањалука незаконито одбацио жалбе „Ел промета“ и „ABC Sloutions“ због недостатка активне легитимације, јер је то био једини начин да не улазе у конкретне жалбене наводе.
„Када се уђе у меритум жалбе, мораће се констатовати да је понуда конзорцијума који предводи ‘Кончар’ неисправна зато што садржи лажне детаље који имају елементе кривичних дјела“, тврди саговорник.
Бања Лука
Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива
Он практично потврђује раније писање медија да је београдска фирма „Авијатор Груп“ као члан „побједничког“ конзорцијума доставила лажне доказе о посједовању референци за учешће у овом послу.
