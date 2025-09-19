Нинковић: Цијена од 35 милиона КМ за реконструкцију јавне расвјете је неприхватљива

Предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић говорио је о разлозима за усвајање закључака и о подацима до којих је руководство Скупштине дошло током овог процеса.

"Изгласали смо закључке јер смо од почетка сматрали, када смо сазнали за тај тендер, да мора постојати нешто што није добро за грађане. Тај износ је било немогуће оправдати, и како смо почели да истражујемо шта се ту дешава, дошли смо до података, што је и јуче показано. Прошле седмице смо добили информацију да градоначелник нема записник о примопредаји узорака које су понуђачи морали доставити као један од основа да би тендер успио. Наставили смо истрагу, а градоначелник је почео да пријети људима. У протеклих седам дана, до јучерашње сједнице, бавили смо се цијенама расвјетних тијела и дошли до шокантних информација", рекао је Нинковић.

Истиче да је градоначелник Бањалуке раније изјавио да ће замијени 26.000 расвјетних тијела, што је како каже лаж.

"У пројекту јасно пише да се неће мијењати 6.000 лед расвјетних тијела која су већ замијењена. Када подијелите 35 милиона КМ са 20.000 расвјетних тијела, добијете да једна свјетиљка кошта 1.750 КМ", каже Нинковић.

Додаје да је отишао у једну велику фирму која се бави продајом расвјетних тијела, те да је тражио да му покажу свјетиљку на којој инсистира градоначелник Бањалуке.

"Показало се да је у питању лед свјетиљка која у малопродаји кошта 216 КМ. А градоначелник хоће да је плати 1.750 КМ! Када погледате, укупно 22 милиона КМ ће негдје "испарити", отићи у загребачке фирме. Зато сам и рекао да их не треба звати "трећинама", јер оно што раде је "двије трећине", и за мене је то неприхватљиво", јасан је Нинковић.

Каже да је током јучерашњег засједања градоначелник користио реплике како би препричавао неке друге догађаје, али да није говорио какве ће бити уштеде ако се набави ова расвјета.

"Питао сам га које су уштеде - и сами су написали да ће до уштеда доћи само ако град искључи са јавне расвјете легалне и нелегалне потрошаче. Другим ријечима - нема уштеде. Поставили смо му многа питања, али није имао адекватан одговор. Нападао је, вријеђао, али није смио да одговори ни на једно питање", поручио је Нинковић.

Додаје да због свега наведеног морали су прекинути тај поступак, поништити тендер и расписати нови по како каже нормалним условима.

"Без обзира на његову способност да изокрене причу, он јуче није нашао начин да оправда то што ради. Због тога смо дефинисали да мора прекинути тај поступак, поништити сам тендер и расписати нови - по нормалним условима и цијенама, односно 13,4 милиона КМ, колико су сами дефинисали. Дали смо му рок од седам дана, с обзиром на то да јуче ништа није урадио. Уколико се рок не испоштује, одговорност иде на градоначелника, а ми смо спремни да поништимо ту набавку", каже Нинковић.

Додаје да су јуче задужили руководство Скупштине да сву документацију пошаље Тужилаштву и да траже објашњење како је износ са 13 милиона подигнут на 35 милиона.

"Бахато се смију грађанима јер су украли 22 милиона за која смо могли отворити базен или изградити пет вртића. Није приоритет мијењати свих 20 хиљада расвјетних тијела, поготово не по цијени од 35 милиона. Током техничке документације, изоловао је све фирме из Републике Српске. Имамо хроничан проблем са паркинзима и вртићима. Недостаје преко 2.500 мјеста за малишане. Могли смо изградити те вртиће", поручио је Нинковић.

На питање када се може очекивати редовна сједница Скупштине града Бањалука, Нинковић поручује да разумије нервозу градоначелника, али да се о важним темама треба расправљати на ванредним сједницама јер тако имају више времена да се посвете једној теми.

"Немојте сумњати да иза сваког корака градоначелника стоји његов лични интерес и интереси групице људи око њега. Тако треба посматрати сваку ствар коју ради Драшко Станивуковић. Ставке које му се не свиђају - не спроводи, као што је бесплатан јавни превоз или повећање плата васпитачима. Ми смо заузели став да ћемо у наредних неколико седмица одржавати по једну ванредну сједницу. Наредне седмице ћемо причати о "Аквани" и криминалним радњама које се тамо дешавају, и показати грађанима зашто је базен затворен", каже Нинковић.

Додаје да се о овим темама расправљало на редовним сједницама, било би мање времена, а то би како каже градоначелнику највише одговарало.

"Да пређемо 70 тачака што прије, како би он могао да путује по БиХ као предсједник ПДП-а, правећи своје одборе. Јуче сам му рекао да ћемо врло радо одржати ванредну сједницу, али да мора доставити документацију свих одлука које стоје у његовој фиоци. Стотине одлука - регулационих планова и иницијатива - чекају. А док не добије одређену накнаду, он их неће прослиједити Скупштини. Оптужује одборнике да неће да раде. Подсјећам и њега и Вука Вишекруну да ћу подносити пријаве и против њих јер је неприхватљиво да три године чекамо одлуке које су у интересу грађана Бањалуке, а које он држи у фиоци", нагласио је Нинковић.

Говорећи о захтјевима Центра за предшколско васпитање о повећању плата радницима, истиче да су они послали иницијативу да се плате повећају.

"Нама није проблем да већ сутра сазовемо сједницу, али градоначелник мора јасно изаћи пред грађане и рећи да жели повећање плата. Али знајте - неће. То је његово уобичајено понашање. Он најчешће изведе своје сљедбенике и не дозвољава грађанима који су у стварном проблему да говоре. Написали смо с којих позиција је могуће премјестити новац за повећање плата васпитачима, али градоначелник лаже да има довољно новца на рачунима. Када дођемо до фазе реализације пројекта, његови сарадници кажу: "Слабо је пуњење, немамо пара". А онда се питамо — како има пара за све друге глупости", упитао је Нинковић.

У закључку истиче да је на сцени редовна замјена теза, те да то градоначелник Бањалуке успјешно ради.

"Кунемо се да су дјеца најважнија, а када Скупштина покрене питање повећања плата - он каже немамо новца. А онда изађе пред грађане и каже имамо новца, али неће Скупштина. Дакле - замјена теза. И то успјешно ради", закључио је Нинковић за РТРС.