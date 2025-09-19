Logo

Хаос у албанском парламенту због АИ министарке

19.09.2025

08:49

Албански парламент
Фото: Спутњик Србија/Телеграм

Након што је албанска министарка створена помоћу вјештачке интелигенције, а задужена за јавне набавке, рекла да је "повријеђена" тиме што су је назвали "неуставном", посланици опозиције су почели да бацају флаше и папире ка премијеру Едију Рами.

Албанија је 11. септембра изабрала првог АИ министра, који је задужен за јавне набавке и тендере.

