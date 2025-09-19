Здрави овсени колачићи са јабукама: Потребна су само 3 састојака

Извор:
Мекани и сочни овсени колачићи са јабукама право су мало јесење задовољство - подсјећају на домаћу питу са јабукама, али се праве невјероватно једноставно и брзо, без брашна, јаја, млечних производа, путера, уља или рафинисаног шећера.
Потребна су вам само три основна састојка, а резултат су мирисни и здрави залогаји који топе сваку жељу за слатким. Још једна предност је што их можете припремити унапред и чувати у фрижидеру или замрзивачу, па ћете увек имати нешто хранљиво и укусно при руци када пожелите слатки предах.
Рецепт за овсене колачиће са јабукама
Састојци:
356 г (око 3 и по шоље) огуљених јабука исечених на веће коцкице (око 2,5 цм)
70 г (око 2/3 шоље) ситно сјецканих огуљених јабука (коцкице око 0,5 цм)
2 кашике (30 мл) меда, агавиног или јаворовог сирупа
2 шоље (175 г) брзих овсених пахуљица
Припрема:
Загријте рерну на 180°Ц. Обложите плех (20x20 цм) папиром за печење тако да ивице папира вире преко ивица плеха ради лакшег вађења.
Веће коцкице јабука ставите у шерпу с водом и кувајте док не омекшају (око 10 минута). Процедите их, па их ставите у блендер и изблендајте у густи, зрнасти пире без комадића. Требало би да добијете око 1 и по шољу пиреа.
Пребаците пире у велику чинију, додајте мед или други заслађивач и добро сједините. Затим додајте овсене пахуљице и промијешајте док се све лијепо не повеже. Ако желите, сада можете додати и мало цимета.
Додајте ситно сјецкане коцкице јабука и пажљиво умијешајте да се равномерно распореде.
Сипајте смјесу у припремљени плех и поравнајте површину спатулом.
Пеците 30-35 минута, док површина не постане благо златна, а колач печен до краја.
Охладите у потпуности прије него што га извадите и исјечете на штанглице. Чувајте у затвореној кутији у фрижидеру или замрзивачу.
Савјети и корисне напомене
Ако желите да уштедите вријеме, умјесто куваних јабука можете користити незаслађени куповни пире од јабука.
Ситно сецкане јабуке не би требало да буду веће од 0,5 цм јер превелики комади могу довести до распадања колача приликом сјечења.
Ове штанглице можете замрзнути, само их ставите у посуду са поклопцем и чувајте у замрзивачу до 2 мјесеца. Одмрзавају се брзо на собној температури.
Захваљујући природној слаткоћи јабука и меда, ови колачићи су одлична алтернатива класичним слаткишима пуним шећера и масти. Идеални су када желите нешто слатко, али лагано, а притом ћете искористити и сезонске јабуке на најлепши начин.
