Престаните сушити веш на радијатору: Стручњаци предлажу бољу алтернативу

Сушење одјеће у затвореном простору без сушилице може представљати прави изазов, посебно када температуре падну и вани постане хладно и влажно.
Многи се тада ослањају на сталке за веш, али постоје и други начини који могу помоћи да се одјећа брже осуши, а да при томе не трошите превише енергије.
Једна од честих грешака које људи праве јесте сушење одјеће директно на радијаторима. Иако се чини практичним, ово заправо може спријечити радијатор да ефикасно загрије просторију и додатно оптеретити гријни систем, што се може негативно одразити на ваше рачуне.
Умјесто тога, стручњаци препоручују кориштење посебних носача за радијаторе који омогућавају да се одјећа суши уз помоћ топлине, али без блокирања циркулације ваздуха.
Ако још увијек нисте укључили гријање или га покушавате користити што рационалније, постоји и рјешење које захтијева минимално улагање, искориштавање завјесе на туш кабини. Све што требате урадити јесте да одјећу ставите на вјешалице и окачите их на шипку за завјесу. Затворите врата, отворите прозор и по потреби користите заштиту од пропуха како бисте створили ефикасан систем вентилације.
Будући да су купатила обично мање просторије, влажан ваздух се може брже замијенити свјежим, што омогућава брже сушење одјеће. Ова метода је посебно корисна када не желите користити гријање или када простор у стану не дозвољава постављање већих сушилица.
Наравно, ако је вријеме вани суво, сушење одјеће на отвореном и даље остаје једна од најбољих опција. Кључно је да одјећу изнесете што раније ујутро како би имала довољно времена да се потпуно осуши прије него што падне вечерња влага.
