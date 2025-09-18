Маска од 2 састојка ће вас подмладити боље од хирурга

Извор:
Откривамо вам јефтину и ефикасну комбинацију састојака, а то су вазелин и кукурузни скроб, који враћају кожи мекоћу, хидратацију и лагани мат ефекат.
Док козметичке полице преплављују скупи серуми са дугим и нејасним именима, жене се поново окрећу једноставним рјешењима из кухиње и апотеке.
Вазелин формира заштитни слој на кожи који закључава влагу и спрјечава исушивање, док кукурузни скроб упија вишак масноће, смирује црвенило и благо уклања одумрле ћелије, остављајући тен глаткијим и уједначенијим.
Ефекат сличан ботоксу
Ова комбинација хидрира кожу без осјећаја тежине или масноће.
Док вазелин његује и штити, скроб спрјечава лијепљење и даје благи сјај.
Резултат је свјеж, затегнут и благо подигнут изглед коже, без иритирајућих састојака и скупих препарата.
Прикладно за све типове коже
Иако звучи неочекивано, маска одговара и сувој и масној кожи.
Сувој враћа влагу и мекоћу, док масној помаже да се контролише сјај, без губитка хидратације.
Идеалан кућни трик за брзи бјути ефекат.
Како припремити маску
Састојци:
1 кашика вазелина
½ кашичице кукурузног скроба
Припрема:
Састојке добро сједините док не добијете глатку, пудингасту масу.
Прије спавања нанесите танак слој на очишћено лице, избјегавајући подручје око очију.
Ујутру исперите млаком водом и уживајте у освјеженој, мекој кожи.
Савјети за сигурну употребу:
Иако су састојци природни, прије прве примјене препоручује се "пач тест" на зглобу – сачекајте 24 сата како бисте провјерили да ли постоји иритација.
Ако примјетите црвенило, свраб или оток, прекините употребу и консултујте дерматолога.
Ова једноставна маска враћа кожи баршунасту мекоћу и природан сјај, а мирис подсјећа на дјетињство и природну његу.
Испробајте је вечерас и откријте зашто ову комбинацију зову "природним ботоксом".
(информер)
