Маска од 2 састојка ће вас подмладити боље од хирурга

Извор:

Информер

18.09.2025

13:14

Коментари:

0
Лице
Фото: pexels

Откривамо вам јефтину и ефикасну комбинацију састојака, а то су вазелин и кукурузни скроб, који враћају кожи мекоћу, хидратацију и лагани мат ефекат.

Док козметичке полице преплављују скупи серуми са дугим и нејасним именима, жене се поново окрећу једноставним рјешењима из кухиње и апотеке.

Вазелин формира заштитни слој на кожи који закључава влагу и спрјечава исушивање, док кукурузни скроб упија вишак масноће, смирује црвенило и благо уклања одумрле ћелије, остављајући тен глаткијим и уједначенијим.

Ефекат сличан ботоксу

Ова комбинација хидрира кожу без осјећаја тежине или масноће.

Док вазелин његује и штити, скроб спрјечава лијепљење и даје благи сјај.

илу-свијећа-17092025

Србија

Преминуо најхрабрији човјек у Србији: Одрекао се трансплатације јетре да би овај орган примио млађи мушкарац

Резултат је свјеж, затегнут и благо подигнут изглед коже, без иритирајућих састојака и скупих препарата.

Прикладно за све типове коже

Иако звучи неочекивано, маска одговара и сувој и масној кожи.

Сувој враћа влагу и мекоћу, док масној помаже да се контролише сјај, без губитка хидратације.

Идеалан кућни трик за брзи бјути ефекат.

Како припремити маску

Састојци:

1 кашика вазелина

½ кашичице кукурузног скроба

Припрема:

Састојке добро сједините док не добијете глатку, пудингасту масу.

Прије спавања нанесите танак слој на очишћено лице, избјегавајући подручје око очију.

Ујутру исперите млаком водом и уживајте у освјеженој, мекој кожи.

Савјети за сигурну употребу:

Иако су састојци природни, прије прве примјене препоручује се "пач тест" на зглобу – сачекајте 24 сата како бисте провјерили да ли постоји иритација.

Ако примјетите црвенило, свраб или оток, прекините употребу и консултујте дерматолога.

Ова једноставна маска враћа кожи баршунасту мекоћу и природан сјај, а мирис подсјећа на дјетињство и природну његу.

Испробајте је вечерас и откријте зашто ову комбинацију зову "природним ботоксом".

(информер)

Коментари (0)
