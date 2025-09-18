Једноставна метода која ће вам помоћи да се ријешите стреса и заспите за само пет минута

18.09.2025
Сви смо то искусили - лежати у кревету након дугог дана, неспособни заспати јер нам мисли "зује" у глави. Но, постоји једноставна техника спавања која вам може помоћи да смањите ниво стреса и заспите за мање од пет минута.
Било да се ради о пребирању по разговору од раније, бризи о сутрашњим обавезама или размишљању о прошлом догађају, чини се да наш мозак ради двоструко брже како бисмо остали будни.
Ипак, љекар је открио методу спавања која може умирити те нежељене мисли, смањити стрес прије спавања и помоћи вам да заспите за мање од пет минута. Методу, названу когнитивно мијешање, подијелио је љекар Каран Рајан.
"Ако се мучите са спавањем, ово је биолошка верзија држања притиснуте типке за укључивање. Кад сте у кревету, лако је имати понављајуће, ометајуће обрасце мисли. То може изазвати стресну реакцију, која вас држи буднима. Што сте више будни, то више нежељених образаца мисли добијате, што значи мање сна", навео је љекар.
Такозвано когнитивно мијешање може прекинути овај циклус претјераног размишљања одузимајући вам активни когнитивни напор. То је попут неке "верзије" људског мозга која насумично бира пјесме у на листи у вашем уму умјесто да морате ручно мијењати пјесму сваки пут.
За почетак вјежбе једноставно требате одабрати случајну ријеч. Љекар Рајан одлучио се за ријеч "бедтиме" ("вријеме за спавање"), иако ће бити довољна било која ријеч по вашем избору.
За свако слово унутар одабране ријечи, морате смислити што више алтернативних ријечи које почињу тим истим словом прије него што пређете на сљедећу. Он је илустрирао методу користећи слово "Б".
"Важно је да визуализујете ове ријечи јер је то као да симулирате микро-снове. То су пролазне слике које ће се појавити док прелазите у сан. Кад вам досади једно слово, пријеђите на сљедеће. Овај трик помаже у смиривању лутајућих мисли", навео је.
