Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

Извор:
СРНА
18.09.2025
09:51
Коментари:0
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је могуће да је више људи било укључено у убиство америчког конзервативног коментатора и активисте Чарлија Кирка.
"Могло би да се испостави да су бројни људи помагали том човјеку да изврши атентат. Једноставно морамо све да истражимо до краја", рекао је Венс за "Фокс њуз".
Кирк, који је био близак савезник предсједника САД Доналда Трампа, убијен је током говора у на универзитету у Јути 10. септембра.
Он је, између осталог, био познат по оштром противљењу контроли оружја, ЛГБТ покрету, абортусу и слању америчке помоћи Украјини.
За убиство Кирка оптужен је двадесетдвогодишњи Тајлер Робинсон. Уколико буде проглашен кривим, Робинсон би могао да буде осуђен на доживотну или чак смртну казну.
