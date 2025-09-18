Logo

Венс: Могуће је да је више људи било укључено у убиство Чарлија Кирка

Извор:

СРНА

18.09.2025

09:51

Фото: Борислав Здриња

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је могуће да је више људи било укључено у убиство америчког конзервативног коментатора и активисте Чарлија Кирка.

"Могло би да се испостави да су бројни људи помагали том човјеку да изврши атентат. Једноставно морамо све да истражимо до краја", рекао је Венс за "Фокс њуз".

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Храбра радница спријечила пљачку киоска у Бањалуци, разбојник ухапшен

Кирк, који је био близак савезник предсједника САД Доналда Трампа, убијен је током говора у на универзитету у Јути 10. септембра.

Он је, између осталог, био познат по оштром противљењу контроли оружја, ЛГБТ покрету, абортусу и слању америчке помоћи Украјини.

oko

Бања Лука

Бањалучка докторица пацијенту извадила црва из ока - ФОТО

За убиство Кирка оптужен је двадесетдвогодишњи Тајлер Робинсон. Уколико буде проглашен кривим, Робинсон би могао да буде осуђен на доживотну или чак смртну казну.

