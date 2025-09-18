Logo

Преминуо дјечак због тешке инфекције, родитељима стигло хитно упозорење

Школа
Фото: pexels

Седмогодишњи дјечак из Потсдама у Њемачкој преминуо је од посљедица менингококне инфекције. Дијете је похађало основну школу на Телеграфенбергу, саопштиле су градске власти.

Како би се спријечило ширење болести, здравствени одјел главног града Бранденбурга наредио је превентивно лијечење антибиотицима свих особа које су биле у контакту с дјечаком. То укључује његове школске колеге, учитеље, дјецу из спортске групе те комшије.

mala gospojina

Друштво

У недјељу прослављамо Малу Госпојину: Ево да ли на овај дан треба постити

"Превентивна примјена антибиотика доказана је и важна мјера за спрјечавање потенцијалних болести", нагласио је Марко Солински, замјеник прочелника здравственог одјела. Додао је да вакцинисање може пружити заштиту, али да постоји више различитих типова менингокока, пише Билд.

"Дубоко сам ожалошћен вијешћу о дјететовој смрти. У овом болном тренутку изражавам најдубље саучешће породици и стојимо уз њих, као и уз пријатеље и школске колеге преминулог дјечака", поручио је привремени градоначелник Потсдама Буркхард Екснер.

Евро паре новац

Савјети

Ево како покренути сопствени бизнис са само 1.000 евра

Родитељи све дјеце која су била у контакту са обољелим биће службено обавијештени и позвани.

Према ријечима здравствених служби, нема повећаног ризика за општу популацију. Ипак, грађани се упозоравају да одмах потраже помоћ љекара ако код дјеце примијете симптоме попут: високе температуре, јаких главобоља, укоченог врата, осипа с точкастим крварењима, осјећаја тешке болести.

Менингококи су бактерије које се преносе блиским контактом, путем слине или носних секрета и могу изазвати озбиљне болести попут менингитиса или сепсе, пише дневник.хр.

