Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

Танјуг

18.09.2025

08:41

Фото: Pixabay

Ласа грозница, болест која се преноси са животиња на људе, брзо се шири у западноафричкој земљи Нигерији.

Број пријављених случајева ове године порастао је на 884, а број умрлих на 164, а здравствене власти упозоравају грађане да избјегавају контакт са пацовима и другим глодарима.

Нигеријски центар за контролу болести (ЦДЦ) објавио је да број случајева ласа грознице наставља да расте у још 21 држави, укључујући главни град Абуџу. У посљедњем саопштењу наводи се да се у 36. седмици број нових потврђених случајева повећао, са 10 у 35. недељи епидемије 2025. године, на 13.

Ротација полиција

Свијет

Погубљен мушкарац који је био осуђен за више убистава

У саопштењу се наводи да је број умрлих од ласа грознице порастао на 164 током наведеног периода са стопом смртности (ЦФР) од 18,6 одсто, што је више од ЦФР за исти период 2024. године (16,9 одсто).

Укупно за 2025. годину, 21 држава је забиљежила најмање један потврђен случај у 106 локалних самоуправних области.

Према подацима, у 36. недељи извештавања међу оболелима није било здравствених радника, а од почетка године вирусом ласа заражена су 23 здравствена радника.

Вирус ласа је прошле године убио 190 људи широм Нигерије.

Нигеријска влада је прогласила ванредно стање због грознице ласа 23. јануара 2019. године.

Korona testovi

Свијет

Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

Грозница ласа, која се јавља у многим афричким земљама као што су Мали, Того, Гана, Либерија и Сијера Леоне, први пут је откривена у Нигерији 1969. године у североисточној држави Борно.

Болест, која се преноси контактом са пацовским изметом, може да се шири са особе на особу и изазива смртоносну хеморагичну грозницу.

Након инкубације од 7-18 дана болест започиње грозницом, дрхтавицом, главобољом, боловима у мишићима. Затим се јавља губитак апетита, мучнина, повраћање, гушобоља. Код већине болесника се развијају знаци ексудативног фарингитиса, улцерације у усној дупљи, лимфаденопатија. У другој недјељи болести интоксикација организма је интензивнија, настаје крварење по кожи и слузокожи. Смрт наступа најчешће као посљедица септичког шока и хиповолемије.

Власти у Нигерији упозоравају грађане да избјегавају контакт са пацовима и другим глодарима.

