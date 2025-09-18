Logo

Ово је разлог зашто нас пси воле

18.09.2025

08:36

Коментари:

0
psi
Фото: Pexels

"Не воли те пас, само те прати јер зна да ћеш га нахранити", "Радује се кад те види, не зато што те воли, него јер је навикао на тебе и зна да ће добити храну и игру", "Не може пас да воли, то је животиња са крупним очима, свакога гледа тако". Ово су само неке од реченица које власници паса често слушају од људи супротног мишљења.

Поредећи ове претпоставке, научници су пожељели да сазнају шта је истина, па су применили сљедећи експеримент.

Први корак овог експеримента био је дресирање 80 паса да буду потпуно мирни како би снимили активности њихових мозгова током одређених ситуација

Затим су им дата два штапића: један са мирисом њиховог власника, а други са мирисом странца. Кад је сваки пас намирисао свог власника, активирао би се специфичан дио у мозгу. У поређењу са људским мозгом, тај дио псећег еквивалентан је оном који се активира када прижељкујемо да будемо са неким кога волимо.

Korona testovi

Свијет

Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

Након тога, научници су тестирали шта се догађа у глави пса када погледа власника у очи. Показало се да се у тијелу пса ослободи окситоцин, познат и као хормон љубави.

Дакле, истина је да очи не лажу, па нас тако и она два велика црна кликера која продиру право у нашу душу заиста воле. Поред ових научних доказа, постоје и ситуације које су људи доживјели са својим љубимцима из којих се јасно види да нас пси воле, јер се такве ствари не раде "зарад хране". Неке од њих су препричане у књигама, приказане на филмским платнима, а неке су остале легенде и приче за лаку ноћ.

(апетит.рс)

Подијели:

Таг:

Пси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

3 ч

0
Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

Занимљивости

Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

3 ч

0
Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

Свијет

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

3 ч

0
Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

Свијет

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

3 ч

0

Више из рубрике

Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

Занимљивости

Научници тврде да путовања утичу на то да изгледате млађе

3 ч

0
Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

Занимљивости

Зашто шимпанзе воле алкохол? Одговор лежи у еволуцији

4 ч

0
Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

Занимљивости

Сипе су интелигентније него што мислимо, добро памте а стварају и лажна сјећања

4 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ево шта звијезде поручују данс

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner