Ово је разлог зашто нас пси воле

"Не воли те пас, само те прати јер зна да ћеш га нахранити", "Радује се кад те види, не зато што те воли, него јер је навикао на тебе и зна да ће добити храну и игру", "Не може пас да воли, то је животиња са крупним очима, свакога гледа тако". Ово су само неке од реченица које власници паса често слушају од људи супротног мишљења.
Поредећи ове претпоставке, научници су пожељели да сазнају шта је истина, па су применили сљедећи експеримент.
Први корак овог експеримента био је дресирање 80 паса да буду потпуно мирни како би снимили активности њихових мозгова током одређених ситуација
Затим су им дата два штапића: један са мирисом њиховог власника, а други са мирисом странца. Кад је сваки пас намирисао свог власника, активирао би се специфичан дио у мозгу. У поређењу са људским мозгом, тај дио псећег еквивалентан је оном који се активира када прижељкујемо да будемо са неким кога волимо.
Након тога, научници су тестирали шта се догађа у глави пса када погледа власника у очи. Показало се да се у тијелу пса ослободи окситоцин, познат и као хормон љубави.
Дакле, истина је да очи не лажу, па нас тако и она два велика црна кликера која продиру право у нашу душу заиста воле. Поред ових научних доказа, постоје и ситуације које су људи доживјели са својим љубимцима из којих се јасно види да нас пси воле, јер се такве ствари не раде "зарад хране". Неке од њих су препричане у књигама, приказане на филмским платнима, а неке су остале легенде и приче за лаку ноћ.
