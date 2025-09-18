Logo

Аларм у Њемачкој: Појавила се нова врста корона вируса, расте број заражених

Извор:

Агенције

18.09.2025

08:33

Коментари:

2
Број потврђених случајева заразе корона вирусом у Њемачкој поново расте.

Према најновијим подацима Института Роберт Кох (РКИ), у 37. седмици 2025. забиљежено је укупно 2.396 нових инфекција, што је пораст у односу на 2.153 случаја из претходне седмице.

Hram Hrista Spasitelja, Banjaluka

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

Тај узлазни тренд траје од краја августа, а очекује се његов наставак и до краја септембра.

Истовремено је у порасту и број случајева акутних респираторних инфекција међу свим старосним групама.

Иако све више људи тражи љекарску помоћ због блажих симптома, број тежих случајева који захтијевају болничко лијечење и даље је низак. То значи да се зараза шири, али јака епидемија тренутно није присутна.

Доминација новог соја "Стратус"

Централну улогу у тренутном порасту има нова варијанта вируса – XФГ, позната и под називом "Стратус". Према подацима РКИ-ја, овај сој је откривен у 84 одсто анализираних узорака и тренутно доминира у Њемачкој.

Поређења ради, у седмицама 32 и 33 његов удио био је 65 одсто.

Свјетска здравствена организација (СЗО) процјењује да је "Стратус" заразнији од претходних сојева, али не постоје докази да узрокује теже облике болести.

Емануел Макрон 06092025

Свијет

Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

РКИ истиче да су, уз корона вирус, тренутно присутни и риновируси те параинфлуенца, што подсјећа на ситуацију након љетних празника претходних година, када су респираторне инфекције биле учесталије.

Познати превентивни доктор и медицински новинар Кристоф Спехт истиче да је овакав развој догађаја очекиван.

"Корона вирус је остао с нама – с њим ћемо живјети дугорочно", рекао је за њемачки медиј "нтв.де".

Пораст инфекција у септембру типичан је за хладнији период када се људи више задржавају у затвореним просторима, чиме се ширење вируса олакшава, пише "Феникс-магазин".

Спехт такође наглашава како тренутна ситуација није упоредива с првим годинама пандемије.

"Наш имунитет је сада много јачи, а симптоми које људи пријављују углавном су благи – промуклост, болно грло, класични симптоми прехладе", додао је он.

Здравствени систем још није под притиском

Иако се у болницама и љекарским ординацијама за сада не биљежи значајан пораст броја пацијената с короном, стручњаци упозоравају да би оптерећење могло расти у надолазећим седмицама, посебно ако се поклопе сезона грипе, РСВ и КОВИД-19.

ČASNE-SESTRE-180925

Свијет

Три часне сестре побјегле из старачког дома у који их је смјестила Црква

За ширу популацију препоручује се опрез, посебно за ризичне групе, укључујући ношење маски. Међутим, Спехт сматра да нема потребе за посебном забринутошћу.

"Корона вирус више није изузетак – ако се неко боји короне, требао би се бојати и осталих вируса који круже током јесени и зиме", истакао је он.

