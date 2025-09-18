Макрон ће суду понудити научне доказе да би доказао да је Брижит жена

Извор:
Француски предсједник Емануел Макрон и његова супруга Брижит планирају да предоче фотографске и научне доказе америчком суду како би доказали да је Брижит жена.
Њихов адвокат каже да ће брачни пар Макрон предочити документацију у тужби за клевету коју су поднијели против десничарске инфлуенсерке Кенис Овенс након што је промовисала своје увјерење да је Брижит Макрон рођена као мушко, пише BBC.
У разговору за Би-би-си подкаст "Слава под ватром", адвокат Макронових Том Клер каже да је Брижит сматрала те тврдње невјероватно узнемирујућим и да су оне "одвраћале пажњу" француском предсједнику.
"То је процес којем ће се морати подвргнути на врло јаван начин. Али она је спремна на то. Чврсто је одлучна да учини све што је потребно да исправи ствари", казао је адвокат.
На питање хоће ли Макронови достављати слике Брижит на којима је трудна, Клер је рекао да оне постоје и да ће бити представљене на суду гдје постоје правила и стандарди.
Овенс, бивша коментаторка конзервативног америчког листа Daily Wire, која има милионе пратилаца на друштвеним мрежама, више пута је излагала свој став да је Брижит Макрон мушкарац.
У марту 2024. године, тврдила је да би због те оптужбе ставила на коцку "цијели свој професионални углед".
У америчким случајевима клевете против јавних личности, тужитељи су дужни доказати "стварну злонамјерност", односно да је тужени свјесно ширио лажне информације или дјеловао с безобзирним занемаривањем истине.
