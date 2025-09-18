Logo

Трамп означио Антифу као терористичку организацију

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika
Фото: АТВ

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће организацију углавном љевичарских активиста, Антифу прогласити за "главну терористичку организацију", и позвао је на покретање истраге против људи који је наводно финансирају.

"Драго ми је да обијавестим наше бројне америчке патриоте да означавам Антифу, болесну, опасну, радикално љевичарску катастрофу, као главну терористичку организацију", написао је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Truth Social", преноси "Си-Би-Ес њуз".

Он је додао да ће "такође снажно препоручити да се они који финансирају Антифу темељно истраже у складу са највишим правним стандардима и праксама".

Трамп је дао сличну најаву да ће Антифа бити означена као терористичка група током његовог првог мандата 2020. године, када је земља била захваћена бурним протестима, али тада није спровео пријетњу у дјело.

Током прошле недјеље, Трамп и његови савезници су негодовали против "радикално љевичарског политичког насиља", након убиства конзервативног активисте и интелектуалца Чарлија Кирка.

Антифа - скраћеница од антифашиста, је лабава организација углавном љевичарских активиста, и у Сједињеним Америчким Државама се генерално не сматра високо организованом групом.

