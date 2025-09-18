Трамп означио Антифу као терористичку организацију

Извор:
Агенције
18.09.2025
07:20
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да ће организацију углавном љевичарских активиста, Антифу прогласити за "главну терористичку организацију", и позвао је на покретање истраге против људи који је наводно финансирају.
"Драго ми је да обијавестим наше бројне америчке патриоте да означавам Антифу, болесну, опасну, радикално љевичарску катастрофу, као главну терористичку организацију", написао је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Truth Social", преноси "Си-Би-Ес њуз".
Он је додао да ће "такође снажно препоручити да се они који финансирају Антифу темељно истраже у складу са највишим правним стандардима и праксама".
Трамп је дао сличну најаву да ће Антифа бити означена као терористичка група током његовог првог мандата 2020. године, када је земља била захваћена бурним протестима, али тада није спровео пријетњу у дјело.
Током прошле недјеље, Трамп и његови савезници су негодовали против "радикално љевичарског политичког насиља", након убиства конзервативног активисте и интелектуалца Чарлија Кирка.
Антифа - скраћеница од антифашиста, је лабава организација углавном љевичарских активиста, и у Сједињеним Америчким Државама се генерално не сматра високо организованом групом.
🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
Најновије
Најчитаније
08
30
08
27
08
24
08
22
08
13
Тренутно на програму