У пуцњави убијена три полицајца, двојица тешко рањена

Извор:
Танјуг
18.09.2025
06:57
У Сукобу са наоружаним нападачем у округу Јорк у Пенсилванији, три полицајца су убијена а двојица су тешко рањена, саопштили су данас полицијски званичници.
Према саопштењу локалне полиције, које преноси АБЦ њуз, нападач је такође убијен.
Према ријечима комесара полиције Пенсилваније, пуковника Кристофера Париса, нападача је убила полиција.
Он је казао да су полицајци поступали у истрази која је "повезана са породичним односима".
Полицајци који су рањени у пуцњави су у критичном, али стабилном стању и лијече се у болници Велспан Јорк, саопштили су званичници.
Полиција државе Пенсилванија води истрагу о пуцњави.
