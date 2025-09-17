Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

17.09.2025
22:23
Након невиђене породичне трагедије у Бечу када је 44-годишњи Србин убио своју 44-годишњу супругу те ранио ћерку (24) и њеног партнера (26), испливали су нови детаљи овог крвопролића.
Наиме, како преносе аустријски медији, љубомора је била главни окидач породичне трагедије.
Како је раније објављено, пар је већ живио одвојено и био је на ивици развода. Ситуација је ескалирала синоћ током породичног окупљања у стану у улици Воргартенштрасе. Мушкарац је пуцао у своју, још увијек закониту, жену, а затим је пуцњем главу тешко ранио ћерку (24) и њеног дечка (26).
Током данашњег дана истражитељи Државне канцеларије криминалистичке полиције први пут су саслушали рањеног 26-годишњака, директног свједока трагедије. Он је такође потврдио да је мотив масакра љубомора и раздвајање. Рекао је да се цијела породица окупила у стану и да се 44-годишњак од почетка чудно понашао. На крају, 44-годишњак је само одједном извукао пиштољ и пуцао прво у 26-годишњака, а затим и у остале. Формално и детаљније саслушање је још увијек у току.
Упркос веома тешкој рани од ватреног оружја, 26-годишњак се осјећа релативно добро. Према првим прогнозама љекара, његова партнерка, која је погођена у главу, налази се у изузетно критичном стању и љекари се боре за њен живот.
Иначе, током трагедије, у стану се налазило и троје малољетника: 15-годишња млађа ћерка убице и жртве, те двоје дјеце (новорођенче и двогодишње дијете) који су од њихове 24-годишње ћерке. Они нису повријеђени, али су свједочили бруталним догађајима. Њих троје се тренутно налазе код тетке, која је преузела бригу о њима.
Иначе, када је полиција изашла на терен, убица је почео да пуца у њиховом правцу, а полиција је узвратила ватру. Упркос томе, Србин је успио да побјегне аутом, али убрзо након тога, службе хитне помоћи су пронашле његово беживотно тијело у ауту, недалеко од мјеста злочина. Обдукција ће утврдити да ли је извршио самоубиство или га је погодио полицијски метак.
Комшије у згради гдје се десила трагедија и данас су у шоку. Многи нису били у стању да коментаришу, а један комшија је само кратко рекао:
“То је била ноћна мора, потпуно незамислива.”
