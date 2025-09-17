Logo

Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

17.09.2025

22:23

Коментари:

0
Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу
Фото: Facebook

Након невиђене породичне трагедије у Бечу када је 44-годишњи Србин убио своју 44-годишњу супругу те ранио ћерку (24) и њеног партнера (26), испливали су нови детаљи овог крвопролића.

Наиме, како преносе аустријски медији, љубомора је била главни окидач породичне трагедије.

Како је раније објављено, пар је већ живио одвојено и био је на ивици развода. Ситуација је ескалирала синоћ током породичног окупљања у стану у улици Воргартенштрасе. Мушкарац је пуцао у своју, још увијек закониту, жену, а затим је пуцњем главу тешко ранио ћерку (24) и њеног дечка (26).

Ненад-убиство-Беч

Свијет

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Током данашњег дана истражитељи Државне канцеларије криминалистичке полиције први пут су саслушали рањеног 26-годишњака, директног свједока трагедије. Он је такође потврдио да је мотив масакра љубомора и раздвајање. Рекао је да се цијела породица окупила у стану и да се 44-годишњак од почетка чудно понашао. На крају, 44-годишњак је само одједном извукао пиштољ и пуцао прво у 26-годишњака, а затим и у остале. Формално и детаљније саслушање је још увијек у току.

Упркос веома тешкој рани од ватреног оружја, 26-годишњак се осјећа релативно добро. Према првим прогнозама љекара, његова партнерка, која је погођена у главу, налази се у изузетно критичном стању и љекари се боре за њен живот.

Пуцњава у Бечу

Свијет

Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Иначе, током трагедије, у стану се налазило и троје малољетника: 15-годишња млађа ћерка убице и жртве, те двоје дјеце (новорођенче и двогодишње дијете) који су од њихове 24-годишње ћерке. Они нису повријеђени, али су свједочили бруталним догађајима. Њих троје се тренутно налазе код тетке, која је преузела бригу о њима.

Иначе, када је полиција изашла на терен, убица је почео да пуца у њиховом правцу, а полиција је узвратила ватру. Упркос томе, Србин је успио да побјегне аутом, али убрзо након тога, службе хитне помоћи су пронашле његово беживотно тијело у ауту, недалеко од мјеста злочина. Обдукција ће утврдити да ли је извршио самоубиство или га је погодио полицијски метак.

Комшије у згради гдје се десила трагедија и данас су у шоку. Многи нису били у стању да коментаришу, а један комшија је само кратко рекао:

“То је била ноћна мора, потпуно незамислива.”

(Независне)

Подијели:

Тагови:

Beč

ubistvo

трагедија

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

Свијет

"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

54 мин

0
Организован банкет за Трампа у дворцу Виндсор

Свијет

Све пршти од луксуза: Раскошан банкет за предсједника САД-а

59 мин

0
Позови 1413: Сања Велимир, мајка двоје дјеце, треба нашу помоћ

Друштво

Позови 1413: Сања Велимир, мајка двоје дјеце, треба нашу помоћ

2 ч

0
Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

Србија

Најтужнија вијест дана: Умро мали Гаврило, дјечак који је ујединио Србију

2 ч

0

Више из рубрике

Организован банкет за Трампа у дворцу Виндсор

Свијет

Медији пишу: Ево када ће Лондон признати палестинску државу, помињу и Трампа

36 мин

0
"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

Свијет

"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

54 мин

0
Организован банкет за Трампа у дворцу Виндсор

Свијет

Све пршти од луксуза: Раскошан банкет за предсједника САД-а

59 мин

0
Болсонару дијагностификован рак коже

Свијет

Болсонару дијагностификован рак коже

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

47

Посљедњи снимак Адне Ровчанин (26): Ништа није слутило на трагедију

22

44

Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

22

23

Откривен мотив језиве породичне трагедије у Бечу

22

15

Медији пишу: Ево када ће Лондон признати палестинску државу, помињу и Трампа

21

57

"Руси напредују у свим правцима, Кијев шаље снаге на овај положај"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner