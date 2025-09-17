Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Извор:
17.09.2025
15:20
Ненад М. (44) брутално убио је своју супругу Златицу М, ранио њихову кћерку и њеног дечка, након чега је извршио самоубиство.
Према незваничним информацијама, сумња се да је мотив овог језивог злочина развод супружника.
Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом
Аустријски медији наводе да је држављанин Србије стар 44 године у Бечу, у уторак увече, убио своју супругу, тешко ранио кћерку (24) и њеног дечка (26), а потом извршио самоубиство.
Према писању “Heutea”, полиција је пронашла тијело жене (44) у стану, као и двије особе – кћерку (24) и њеног дечка (26) који су у тешком стању хитно превезени у болницу. Они су имали прострелне ране. Кћерка (24) је погођена хицем у глави и љекари јој се боре за живот. Њен дечко је за сада у стабилном стању.
Хаос у Бечу: Србин убио жену и ранио ћерку, па пресудио себи у колима?
Свједоци овог злочина алармирали су полицију у уторак око 19.30 сати када су чули пуцњаву у стану. Убрзо након тога, на улици је избила нова пуцњава – између осумњиченог и полицајца. Свједоци тврде да су тада испаљена четири хица.
Како тврди “Heute”, у стану су била и два малољетна дјетета и они су прошли без повреда.
Сумња се да је мотив овог злочина предстојећи развод осумњиченог мушкарца и његове супруге. Наводно, пуцњави је претходила свађа.
“Heute” пише да осумњичени није имао дозволу за оружје.
