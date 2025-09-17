У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Извор:
Провјерено.инфо
17.09.2025
15:09
Коментари:0
Небојша Гајић, директор познате здравствене установе, ухапшен је јутрос у Бањалуци током велике полицијске акције "Пролом 2 ", сазнаје Провјерено.инфо.
Гајић је ухапшен у улици Мирка Ковачевића у бањалучком насељу Обилићево.
Хроника
Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске
У току опсежне акције полиције ухапшени су и Давор Дабић, познат по дебелом криминалном досијеу и Биљана Јанић, док се за Раденком Поповићем трага, сазнаје незванично Провјерено.инфо.
До сада је ухапшено осам особа, а на мети полиције је група Дарка Елеза.
У току су претреси на 13 локација на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бања Луке, Лакташа и подручја Кантона Сарајево.
Хроника
Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених
Акција је усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Подсјетимо, припадници Полицијске управе Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а РС, Министарством унутрашњих послова Кантона Сарајево и Еурополом, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, реализују оперативну акцију кодног назива „Пролом-2“.
Република Српска
43 мин0
Сцена
57 мин0
Република Српска
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму