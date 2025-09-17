Logo

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Небојша Гајић, директор познате здравствене установе, ухапшен је јутрос у Бањалуци током велике полицијске акције "Пролом 2 ", сазнаје Провјерено.инфо.

Гајић је ухапшен у улици Мирка Ковачевића у бањалучком насељу Обилићево.

policija rs

Хроника

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

У току опсежне акције полиције ухапшени су и Давор Дабић, познат по дебелом криминалном досијеу и Биљана Јанић, док се за Раденком Поповићем трага, сазнаје незванично Провјерено.инфо.

До сада је ухапшено осам особа, а на мети полиције је група Дарка Елеза.

У току су претреси на 13 локација на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бања Луке, Лакташа и подручја Кантона Сарајево.

Акција Пролом-2

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Акција је усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Подсјетимо, припадници Полицијске управе Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а РС, Министарством унутрашњих послова Кантона Сарајево и Еурополом, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, реализују оперативну акцију кодног назива „Пролом-2“.

