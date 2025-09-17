Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

Извор:
АТВ
17.09.2025
11:57
Коментари:0
Припадници Полицијске управе Источно Сарајево, у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а Републике Српске и Европолом, реализују акцију под називом „Пролом-2“.
До сада је ухапшено осам особа, а акција се спроводи под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
Акција се одвија на 13 локација у Источном Новом Сарајеву, Источној Илиџи, Трнову, Бањалуци, Лакташима и Кантона Сарајево. Полиција наводи да је циљ акције разбијање криминалне групе која је укључена у производњу и промет опојних дрога, као и недозвољену производњу и трговину оружјем и експлозивима.
Савјети
Ево како препознати лажни мед
Акција је усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Подсјетимо, како је АТВ раније писао, Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву недавно је подигло је оптужницу против 11 особа ухапшених у акцији ”Коде” због сумње да су као група трговали дрогом на подручју Источног Сарајево.
Ово је прва оптужница са доказима из апликације ”Sky Ecc” коју је подигло неко тужилаштво из Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму