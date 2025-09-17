Logo

Велика акција: Хапшење и претреси широм Српске

Извор:

АТВ

17.09.2025

11:57

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Источно Сарајево, у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а Републике Српске и Европолом, реализују акцију под називом „Пролом-2“.

До сада је ухапшено осам особа, а акција се спроводи под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Акција се одвија на 13 локација у Источном Новом Сарајеву, Источној Илиџи, Трнову, Бањалуци, Лакташима и Кантона Сарајево. Полиција наводи да је циљ акције разбијање криминалне групе која је укључена у производњу и промет опојних дрога, као и недозвољену производњу и трговину оружјем и експлозивима.

Мед

Савјети

Ево како препознати лажни мед

Акција је усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Подсјетимо, како је АТВ раније писао, Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву недавно је подигло је оптужницу против 11 особа ухапшених у акцији ”Коде” због сумње да су као група трговали дрогом на подручју Источног Сарајево.

Ово је прва оптужница са доказима из апликације ”Sky Ecc” коју је подигло неко тужилаштво из Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

претреси

хапшења

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Par, ljubav

Занимљивости

Ево када хороскопски знакови проналазе своју сродну душу

4 ч

0
Познат термин сахране Адне Ровчанин

Хроника

Познат термин сахране Адне Ровчанин

4 ч

0
Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Хроника

Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

4 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke

Друштво

Какво нас вријеме очекује током првих дана јесени?

4 ч

0

Више из рубрике

Познат термин сахране Адне Ровчанин

Хроника

Познат термин сахране Адне Ровчанин

4 ч

0
Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Хроника

Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

4 ч

0
Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

Хроника

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

4 ч

0
Адна Ровчанин - инфлуенсерка преминула два дана након свог вјенчања

Хроника

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner