Logo

Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Извор:

АТВ

17.09.2025

11:35

Коментари:

0
Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници
Фото: Вибер

Једна особа повријеђена је јутрос у тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу "9. јануар", потврђено је за АТВ.

У несрећи, која се догодила око 9.30 сати, учествовали су камион Ман, којим је управљао Бањалучанин Д.М, и аутомобил ауди за чијим воланом је био А.С. из Сарајева.

hitna pomoc

Хроника

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобило је лице иницијала А.С. и исто је превезено у болницу 'Свети апостол Лука' у Добоју ради пружања љекарске помоћи", речено је за АТВ.

Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.

Силини судара најбоље свједоче фотографије које приказују потпуно смрскан ауди у којем је био повријеђени.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

auto-put "9. januar"

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Адна Ровчанин - инфлуенсерка преминула два дана након свог вјенчања

Хроника

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

4 ч

0
Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

Хроника

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

4 ч

0
Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

Фудбал

Лига шампиона: Вечерас шест утакмица, ово су термини

4 ч

0
Медвјед напао планинара у националном парку

Свијет

Медвјед напао планинара у националном парку

4 ч

0

Више из рубрике

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

Хроника

Још један жесток судар у БиХ, више повријеђених

4 ч

0
Адна Ровчанин - инфлуенсерка преминула два дана након свог вјенчања

Хроника

Наводно откривено од чега је преминула Адна Ровчанин

4 ч

0
Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

Хроника

Несрећа на Туњицама: Бањалучанину на главу пали зидни панели

4 ч

0
Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

Хроника

Драма у Србији: МУП преговара са радником на градилишту

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner