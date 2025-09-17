Детаљи несреће на ауто-путу: Ауди смрскан у судару с камионом, возач у болници

Извор:
Једна особа повријеђена је јутрос у тешкој саобраћајној несрећи на ауто-путу "9. јануар", потврђено је за АТВ.
У несрећи, која се догодила око 9.30 сати, учествовали су камион Ман, којим је управљао Бањалучанин Д.М, и аутомобил ауди за чијим воланом је био А.С. из Сарајева.
"У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобило је лице иницијала А.С. и исто је превезено у болницу 'Свети апостол Лука' у Добоју ради пружања љекарске помоћи", речено је за АТВ.
Увиђај врше полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
Силини судара најбоље свједоче фотографије које приказују потпуно смрскан ауди у којем је био повријеђени.
